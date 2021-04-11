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آل مشافي يحتفل بتخرج ابنه ملازمًا

آل مشافي يحتفل بتخرج ابنه ملازمًا
http://almnatiq.net/?p=971032
المناطق -الرياض:

احتفل  يحيى أحمد آل مشافي بتخرج ابنه الملازم أحمد من كلية الملك عبدالعزيز الحربية وقد  تلقى التهاني والتبريكات من الأقارب والأصدقاء والزملاء بمناسبة التخرج، داعياً الله تعالى بالتوفيق لابنه في حياته العلمية والعملية.

وأبدى ابنه الملازم أحمد سعادته بهذا التخرج الذي سيمكنه من شرف خدمة دينه ومليكه ووطنه.

وتتقدم أسرة صحيفة “المناطق” بأسمى التهاني والتبريكات لأسرة آل مشافي في مناسبة التخرج، وتتمنى للملازم أحمد مزيداً من النجاح والتوفيق.

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