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تعليم الشرقية ينهي استعداداته لاختبارات الفصل الدراسي الثاني

تعليم الشرقية ينهي استعداداته لاختبارات الفصل الدراسي الثاني

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تعليم الشرقية ينهي استعداداته لاختبارات الفصل الدراسي الثاني

تعليم الشرقية ينهي استعداداته لاختبارات الفصل الدراسي الثاني
http://almnatiq.net/?p=971038
المناطق - واس:

أنهت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية جميع الاستعدادات لدخول قرابة نصف مليون طالب وطالبة قاعات الاختبارات الافتراضية للفصل الدراسي الثاني عبر منصة مدرستي من خلال ١٨١٩ مدرسة، والتي ستبدأ الثلاثاء القادم للمرحلة الابتدائية، فيما تبدأ اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق ١٤٤٢/٩/٦هـ.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص جاهزية القطاعات التعليمية من مكاتب التعليم ودورها في الإشراف على مدارس المنطقة منذ وقت مبكر والعمل على توفير كافة الاستعدادات لبدء مدارس المنطقة في الاختبارات عن ” بعــــد”.

وأشار الباحص أن خطة الاستعداد ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي، المحور الأول في استكمال عمليات التقويم ومعالجة الفاقد التعليمي لطلاب وطالبات الصف الأول والثاني الابتدائي والعمل على إنهاء المناهج الدراسية لبقية المراحل التعليمية والعمل على إعداد أسئلة الاختبارات واستكمال تقويم الطلاب والطالبات في جميع معايير التقويم المدرجة في نظام نور، والمحور الثاني إعداد إرشادات وتوجيهات، ومواد تثقيفية تتضمن آلية استعدادات الميدان لتنفيذ الاختبارات النهائية والتي تم من خلالها التركيزعلى مصلحة الطالب والطالبة وناتج تعلم حقيقي وجاهزية جميع المعلمين و المعلمات من خلال منصة مدرستي ومن خلال القنوات التعليمية المعتمدة وزاريًا، والمحور الثالث والمتمثل في، وضع إطار عام لسير العملية التعليمية وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة من وزارة التعليم لضمان استمرار سير العملية التعليمية من خلال خطة واضحة، إضافة إلى العمل على إيجاد خطط علاجية للطلاب والطالبات بما يشمل جميع المواد الدراسية وذلك بهدف دعم الطلاب والطالبات لإتقان المهارات.

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