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غرفة حفرالباطن وإدارة المساجد تتعاونان لتعقيم جوامع المحافظة

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غرفة حفرالباطن وإدارة المساجد تتعاونان لتعقيم جوامع المحافظة

غرفة حفرالباطن وإدارة المساجد تتعاونان لتعقيم جوامع المحافظة
http://almnatiq.net/?p=971046
المناطق - حفرالباطن:

نفذت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع غرفة حفرالباطن مُمثلة بلجنة سيدات الأعمال حملة لغسيل وتعقيم مساجد حفرالباطن استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تكفلت اللجنة بغسيل وتعقيم أكثر من 10 ألف متر مربع لجوامع ومساجد حفرالباطن، ضمن الإجراءات الاحترازية للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.   
وقالت رئيسة لجنة سيدات الأعمال بغرفة حفرالباطن الاستاذة ردنية الشمري، إن :”المبادرة تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية والوطنية والصحية”، مُشيرةً إلى أن المبادرة استهدفت 10 ألآف متر مربع من السجاد وتضمّنت المبادرة تنظيف وتعقيم مداخل وبوابات وساحات المساجد والجوامع وتعطيرها، مؤكدةً على حرص الغرفة في المساهمة في خدمة المجتمع وتوفير البيئة الآمنة والصحية للمواطنين والمقيمين في كافة المواقع، وذلك استشعارًا منها بدورها في المسؤولية الاجتماعية ومواكبة لجهود القيادة الرشيدة في التصدي لفيروس كورونا وتطبيق الاحترازات الوقائية”.

وأوضحت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في حفرالباطن، أن فرق الصيانة تقوم بأعمال مستمرة لغسل وتنظيف مساجد وجوامع المحافظة ويأتي ذلك تأكيداً على تطبيق جميع الاحترازات والإجراءات الوقائية الصادرة من الوزارة بمشاركة عدد من الفرق التطوعية ومؤسسات متخصصة في أعمال الغسيل والتعقيم والصيانة والتشغيل وفق معايير عالية الدقة، كما يتابع ويشرف على المساجد والجوامع عدد من الموظفين الإداريين ومشرفي الصيانة ومراقبي المساجد، في منظومة متكاملة من الخدمات التي تنفذها في خدمة بيوت الله والعناية بها ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا. 

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