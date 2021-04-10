دوري المحترفين.. الشباب يُمزق شباك الباطن برباعية ويزاحم الهلال على الصدارة

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المناطق - الرياض:

تمكن فريق الشباب من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره الباطن، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 بدوري المحترفين.

ونجح الشباب في تحقيق هدفًا مبكرًا في الدقيقة (7) عن طريقه محترفه بانيغا، من ركلة جزاء، وضعها ببراعة في منتصف المرمى، ويفشل حارس الباطن في إبعادها لتسكن الشباك.

وأحرز الباطن هدف التعادل في الدقيقة (28) عن طريق محمد رايحي، بعد تسديدة قوية بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء، سكنت أعلى الزاوية اليمنى لمرمى زيد البواردي.

وسجل لاعبو الشباب هدف التقدم من جديد في الدقيقة (41) عن طريق جوانكا بعد تمريرة سحرية رائعة من بانيجا، داخل منطقة الجزاء، يسجلها جوانكا بتسديدة على الطائر من لمسة واحدة في الشباك.

وجاء الهدف الثالث للشباب في الدقيقة (45) عن طريق بانيجا بعد انطلاقة رائعة من الجانب الأيمن ليراوغ أكثر من لاعب، ويقتحم منطقة الجزاء، ويسدد بيسراه قوية في الشباك.

وعزز الشباب أهدافه بتسجيله الرابع في الدقيقة (50) عن طريق جوانكا، بعد ركلة حرة مباشرة نموذجية عن طريق بانيجا، قابلها جوانكا برأسية رائعة في شباك الباطن.

وفي الدقيقية الأخيرة من عمر المباراة (90+4) أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب الشباب حسين القحطاني، بعد تدخل قوي للغاية على عبدالعزيز دمدم

بهذه النتيجة رفع فريق الشباب رصيده من النقاط إلى 48 بالتساوي مع الهلال في صدارة جدول ترتيب فرق أندية دوري المحترفين، بينما توقف رصيد الباطن عند النقطة 28 في المركز الـ13.

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