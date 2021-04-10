احدث الأخبار

قبل صافرة النهاية.. “الفتح” يخطف فوزًا مُثيرًا أمام “الفيصلي” في دوري المحترفين
أبرز المواد
 دوري المحترفين.. الشباب يُمزق شباك الباطن برباعية ويزاحم الهلال على الصدارة
أبرز المواد
 غرفة حفرالباطن وإدارة المساجد تتعاونان لتعقيم جوامع المحافظة
أبرز المواد
 “الموارد البشرية” تضبط قرب 2500 مخالفة لأنظمة العمل والتدابير الوقائية
أبرز المواد
 “النقل”: استمرار معالجة ملاحظات حملة “نحو طرق متميزة آمنة”
أبرز المواد
 تعليم الشرقية ينهي استعداداته لاختبارات الفصل الدراسي الثاني
أبرز المواد
 مدير مرصد المجمعة: يتعذر رؤية هلال رمضان غداً الأحد.. وهذا موعد رؤيته
أبرز المواد
 “الصحة”: التوسع في إعطاء الجرعة الأولى لمن لم يحصلوا على اللقاح وإرجاء جميع مواعيد الجرعة الثانية وإعادة جدولتها لاحقا
أبرز المواد
 طقس الأحد.. سحب رعدية ورياح وانخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق
أبرز المواد
 ميناء جدة يعلن توقف حركة الملاحة البحرية بسبب زيادة سرعة الرياح
أبرز المواد
 ارتفاع عدد جرعات لقاح “كورونا” المُعطاة في المملكة لـ 6 ملايين جرعة
أبرز المواد
 أمانة الحدود الشمالية تزرع الورود والأزهار الموسمية لتزيين الشوارع والميادين
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

قبل صافرة النهاية.. “الفتح” يخطف فوزًا مُثيرًا أمام “الفيصلي” في دوري المحترفين

قبل صافرة النهاية.. “الفتح” يخطف فوزًا مُثيرًا أمام “الفيصلي” في دوري المحترفين

أبرز المواد
دوري المحترفين.. الشباب يُمزق شباك الباطن برباعية ويزاحم الهلال على الصدارة

دوري المحترفين.. الشباب يُمزق شباك الباطن برباعية ويزاحم الهلال على الصدارة

أبرز المواد
غرفة حفرالباطن وإدارة المساجد تتعاونان لتعقيم جوامع المحافظة

غرفة حفرالباطن وإدارة المساجد تتعاونان لتعقيم جوامع المحافظة

أبرز المواد
“الموارد البشرية” تضبط قرب 2500 مخالفة لأنظمة العمل والتدابير الوقائية

“الموارد البشرية” تضبط قرب 2500 مخالفة لأنظمة العمل والتدابير الوقائية

أبرز المواد

قبل صافرة النهاية.. “الفتح” يخطف فوزًا مُثيرًا أمام “الفيصلي” في دوري المحترفين

قبل صافرة النهاية.. “الفتح” يخطف فوزًا مُثيرًا أمام “الفيصلي” في دوري المحترفين
http://almnatiq.net/?p=971074
المناطق - الرياض:

تمكن فريق الفتح من خطف فوزا مثيرا أمام الفيصلي، بنتيجة 3-2، في إطار منافسات الجولة الـ 25 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم جوليو تفاريس بالهدف الأول لفريق الفيصلي في الدقيقة 19 ، قبل أن يتمكن قاسم العجمي من معادلة النتيجة للفتح في الدقيقة 23.

وسجل اللاعب هشام فايق الهدف الثاني لفريق الفيصلي في الدقيقة 50 ، ونجح ميتشيل تي فريدي في إدراك التعادل في الدقيقة 68.

وقبل صافرة نهاية المباراة تمكن اللاعب كريستيان كويفا من إحراز هدف الفوز لفريق الفتح.

وبتلك النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 30 نقطة.

روابط ذات صلة

دوري المحترفين.. الشباب يُمزق شباك الباطن برباعية ويزاحم الهلال على الصدارة

دوري المحترفين.. الشباب يُمزق شباك الباطن برباعية ويزاحم الهلال على الصدارة
غرفة حفرالباطن وإدارة المساجد تتعاونان لتعقيم جوامع المحافظة

غرفة حفرالباطن وإدارة المساجد تتعاونان لتعقيم جوامع المحافظة
“الموارد البشرية” تضبط قرب 2500 مخالفة لأنظمة العمل والتدابير الوقائية

“الموارد البشرية” تضبط قرب 2500 مخالفة لأنظمة العمل والتدابير الوقائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*