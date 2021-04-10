قبل صافرة النهاية.. “الفتح” يخطف فوزًا مُثيرًا أمام “الفيصلي” في دوري المحترفين

المناطق - الرياض:

تمكن فريق الفتح من خطف فوزا مثيرا أمام الفيصلي، بنتيجة 3-2، في إطار منافسات الجولة الـ 25 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم جوليو تفاريس بالهدف الأول لفريق الفيصلي في الدقيقة 19 ، قبل أن يتمكن قاسم العجمي من معادلة النتيجة للفتح في الدقيقة 23.

وسجل اللاعب هشام فايق الهدف الثاني لفريق الفيصلي في الدقيقة 50 ، ونجح ميتشيل تي فريدي في إدراك التعادل في الدقيقة 68.

وقبل صافرة نهاية المباراة تمكن اللاعب كريستيان كويفا من إحراز هدف الفوز لفريق الفتح.

وبتلك النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 30 نقطة.