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وزارة “الحرس الوطني” تدعو المتقدمين على وظائفها لاستكمال الكشف الطبي في هذه المدن

وزارة “الحرس الوطني” تدعو المتقدمين على وظائفها لاستكمال الكشف الطبي في هذه المدن
http://almnatiq.net/?p=971081
المناطق - الرياض:

دعت وزارة الحرس الوطني، اليوم السبت، المتقدمين والمتقدمات لشغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام على موقع “جدارة”، وعددهم 69، لاستكمال إجراءات الكشف الطبي في أحد مستشفيات الحرس الوطني بمدن الرياض وجدة والدمام.

وأوضحت أن اختيار المدينة المراد الكشف فيها من خلال التواصل على الرقم 0112525300 تحويلة رقم 23415 أو عبر البريد الإلكتروني، لمدة 3 أيام من تاريخ الإعلان.

وأبرزت أنه في حال عدم التواصل خلال الفترة المحددة سيتم توجيه الكشف الطبي لمدينة الرياض، مشيرة إلى أن عدم إجرائه خلال فترة الترشيح سيُعتبر عدولًا عن الرغبة في التوظيف.

تعرف على أسماء المرشحين من (هنا)

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