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“هاتريك” أسبريا يقود القادسية للفوز على الاتفاق في دوري المحترفين
http://almnatiq.net/?p=971094
المناطق - الرياض:

نجح فريق القادسية، في تحقيق الفوز على نظيره الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم السبت، في ختام الجولة الـ25 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح القادسية أهداف المباراة في الدقيقة (14) عن طريق محترفه الكولومبي دانيلو مورينو أسبريا، بتسديدة من ركلة جزاء.

ورد لاعبو الاتفاق بهدف في الدقيقة (29)، عن طريق محترفه المغربي وليد أزارو، بتسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء، فشل حارس القادسية في التصدي لها.

وسجل القادسية هدفه الثاني، في الدقيقة (53) عن طريق أسبريا بتسديدة من ركلة جزاء، قبل أن يسجل نفس اللاعب هاتريك في الدقيقة (73) من ركلة جزاء أيضًا.

بهذه النتيجة رفع القادسية رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يتواجد الاتفاق في المركز السادس برصيد 35 نقطة.

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