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إغلاق 8 منشآت خلال 33 جولة رقابية برجال ألمع استعداداً لشهر رمضان

إغلاق 8 منشآت خلال 33 جولة رقابية برجال ألمع استعداداً لشهر رمضان

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إغلاق 8 منشآت خلال 33 جولة رقابية برجال ألمع استعداداً لشهر رمضان

إغلاق 8 منشآت خلال 33 جولة رقابية برجال ألمع استعداداً لشهر رمضان
http://almnatiq.net/?p=971107
المناطق - عسير:

أغلقت بلدية محافظة رجال ألمع 8 منشآت خلال الجولات الرقابية التي تنفذها ضمن الحملة الرقابية التي تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، على المحلات والمطاعم والأسواق والمسالخ والمنشآت المتعلقة بالصحة، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وسلامة كل ما يُقدم للمستهلك والتأكد من نظامية الاشتراطات الصحية والبلدية داخل هذه المنشآت والعاملين بها.

وأوضح الأستاذ سعيد بن علي آل مصمع رئيس بلدية محافظة رجال ألمع أن هذه الجولات تأتي بتوجيه ومتابعة الدكتور وليد الحميدي أمين منطقة عسير، مبيناً أن الفرق الرقابية في البلدية قامت خلال الأيام الماضية بجولات رقابية بلغت 33 جولة صباحية ومسائية ، حيث رصدت 13 مخالفات متنوعة للاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية، مؤكدًا إغلاق 3 منشآت مخالفة كما تمت مصادرة كميات مختلفة من الغذاء غير الصالح للاستهلاك بلغت 33 كيلو جرام و 17 لترات.

وبيّن “آل مصمع” أن البلدية تعمل على تكثيف الجولات و أعداد المراقبين الميدانيين مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، مطالبًا الجميع بضرورة التواصل لرفع البلاغات والمخالفات عبر 940.

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