احدث الأخبار

“ارتجاع المريء” من منغصات الصيام.. و”الذيابي”: مرضاه بوسعهم الصيام شريطة الالتزام
أبرز المواد
 هل يوجد أطعمة تؤثر على كفاءة لقاح كورونا؟ «الصحة» تجيب
أبرز المواد
 توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ورياح نشطة وانخفاض الحرارة بمعظم المناطق
أبرز المواد
 اقتراح بإدراج طرق إنعاش القلب وجهاز الصدمات الكهربائي ضمن مناهج التعليم
أبرز المواد
 أمين تبوك يصدر قرارات رؤساء بلديات للمحافظات
أبرز المواد
 الإدارة العامة للأمن والسلامة برئاسة الحرمين تناقش خطتها في التوسعة السعودية الثالثة
أبرز المواد
 آل مشافي يحتفل بتخرج ابنه ملازمًا
أبرز المواد
 تعليم تبوك يكمل تحضيراته لأداء أكثر من 200 ألف طالب وطالبة اختباراتهم عبر المنصات التعليمية
أبرز المواد
 توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية نساء المستقبل و “الماليون السعوديون”
أبرز المواد
 الفتح يتغلب على الفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 صحة بيشة: أكثر من 4056 زيارة لمرضى الرعاية الصحية المنزلية في منازلهم
أبرز المواد
 ضبط ١٤ ألف كجم أغذية فاسدة بأحد مستودعات عسير
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

“ارتجاع المريء” من منغصات الصيام.. و”الذيابي”: مرضاه بوسعهم الصيام شريطة الالتزام

“ارتجاع المريء” من منغصات الصيام.. و”الذيابي”: مرضاه بوسعهم الصيام شريطة الالتزام

أبرز المواد
هل يوجد أطعمة تؤثر على كفاءة لقاح كورونا؟ «الصحة» تجيب

هل يوجد أطعمة تؤثر على كفاءة لقاح كورونا؟ «الصحة» تجيب

أبرز المواد
توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ورياح نشطة وانخفاض الحرارة بمعظم المناطق

توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ورياح نشطة وانخفاض الحرارة بمعظم المناطق

أبرز المواد
اقتراح بإدراج طرق إنعاش القلب وجهاز الصدمات الكهربائي ضمن مناهج التعليم

اقتراح بإدراج طرق إنعاش القلب وجهاز الصدمات الكهربائي ضمن مناهج التعليم

أبرز المواد

توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية نساء المستقبل و “الماليون السعوديون”

توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية نساء المستقبل و “الماليون السعوديون”
http://almnatiq.net/?p=971112
المناطق - الرياض:

وقعت جمعية نساء المستقبل مذكرة تفاهم مع جمعية الماليون السعوديون، اليوم، وذلك في مقر الجمعية بمدينة الرياض.

ووقع المذكرة من جانب جمعية نساء المستقبل رئيس مجلس الإدارة الدكتورة غريبة بنت فريح الطويهر، فيما مثل جمعية الماليون السعوديون رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور ياسر بن عبدالله النفيسة.

وأوضحت الدكتورة الطويهر أن توقيع مذكرة التفاهم مع جمعية الماليون، يأتي في إطار جهود جمعية النساء بتعزيز ودعم الشراكات مع القطاعات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن المذكرة تهدف لنشر الوعي للمعرفة المالية بمساراتها المعلوماتية والتوعوية والتثقيفية، من خلال تنفيذ المبادارت والبرامج والأنشطة التي تخدم المرأة بالمجال المالي.

كما أعرب الدكتور ياسر النفيسة عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع جمعية نساء المستقبل، مبينا أنها تندرج ضمن استراتيجية جمعية الماليون السعوديون في تعزيز جوانب المعرفة المالية في المجتمع، والمساهمة في نقل وتبادل الخبرات وبناء القدرات المهنية وتطويرها في المجال المالي والمحاسبي، وبناء التعاون المشترك في برامج الشراكات والمسؤولية الاجتماعية.

روابط ذات صلة

“ارتجاع المريء” من منغصات الصيام.. و”الذيابي”: مرضاه بوسعهم الصيام شريطة الالتزام

“ارتجاع المريء” من منغصات الصيام.. و”الذيابي”: مرضاه بوسعهم الصيام شريطة الالتزام
هل يوجد أطعمة تؤثر على كفاءة لقاح كورونا؟ «الصحة» تجيب

هل يوجد أطعمة تؤثر على كفاءة لقاح كورونا؟ «الصحة» تجيب
توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ورياح نشطة وانخفاض الحرارة بمعظم المناطق

توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ورياح نشطة وانخفاض الحرارة بمعظم المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*