توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية نساء المستقبل و “الماليون السعوديون”

المناطق - الرياض:

وقعت جمعية نساء المستقبل مذكرة تفاهم مع جمعية الماليون السعوديون، اليوم، وذلك في مقر الجمعية بمدينة الرياض.

ووقع المذكرة من جانب جمعية نساء المستقبل رئيس مجلس الإدارة الدكتورة غريبة بنت فريح الطويهر، فيما مثل جمعية الماليون السعوديون رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور ياسر بن عبدالله النفيسة.

وأوضحت الدكتورة الطويهر أن توقيع مذكرة التفاهم مع جمعية الماليون، يأتي في إطار جهود جمعية النساء بتعزيز ودعم الشراكات مع القطاعات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن المذكرة تهدف لنشر الوعي للمعرفة المالية بمساراتها المعلوماتية والتوعوية والتثقيفية، من خلال تنفيذ المبادارت والبرامج والأنشطة التي تخدم المرأة بالمجال المالي.

كما أعرب الدكتور ياسر النفيسة عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع جمعية نساء المستقبل، مبينا أنها تندرج ضمن استراتيجية جمعية الماليون السعوديون في تعزيز جوانب المعرفة المالية في المجتمع، والمساهمة في نقل وتبادل الخبرات وبناء القدرات المهنية وتطويرها في المجال المالي والمحاسبي، وبناء التعاون المشترك في برامج الشراكات والمسؤولية الاجتماعية.