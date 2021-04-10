احدث الأخبار

ضبط ١٤ ألف كجم أغذية فاسدة بأحد مستودعات عسير
أبرز المواد
 إغلاق 8 منشآت خلال 33 جولة رقابية برجال ألمع استعداداً لشهر رمضان
أبرز المواد
 مدير مرور الرياض يقلد “بن حفيظ” رتبة مقدم
أبرز المواد
 “هاتريك” أسبريا يقود القادسية للفوز على الاتفاق في دوري المحترفين
أبرز المواد
 غدًا.. متحدثا “التعليم الجامعي” و”رئاسة الحرمين” يشاركان في مؤتمر “الصحة”
أبرز المواد
 هل يجوز لمن لا يحفظ سوراً كاملة الصلاة بآيات أو بأجزاء من الآيات؟ “العسكر” يوضح
أبرز المواد
 وزارة “الحرس الوطني” تدعو المتقدمين على وظائفها لاستكمال الكشف الطبي في هذه المدن
أبرز المواد
 قبل صافرة النهاية.. “الفتح” يخطف فوزًا مُثيرًا أمام “الفيصلي” في دوري المحترفين
أبرز المواد
 دوري المحترفين.. الشباب يُمزق شباك الباطن برباعية ويزاحم الهلال على الصدارة
أبرز المواد
 غرفة حفرالباطن وإدارة المساجد تتعاونان لتعقيم جوامع المحافظة
أبرز المواد
 “الموارد البشرية” تضبط قرب 2500 مخالفة لأنظمة العمل والتدابير الوقائية
أبرز المواد
 “النقل”: استمرار معالجة ملاحظات حملة “نحو طرق متميزة آمنة”
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

ضبط ١٤ ألف كجم أغذية فاسدة بأحد مستودعات عسير

ضبط ١٤ ألف كجم أغذية فاسدة بأحد مستودعات عسير

أبرز المواد
إغلاق 8 منشآت خلال 33 جولة رقابية برجال ألمع استعداداً لشهر رمضان

إغلاق 8 منشآت خلال 33 جولة رقابية برجال ألمع استعداداً لشهر رمضان

أبرز المواد
مدير مرور الرياض يقلد “بن حفيظ” رتبة مقدم

مدير مرور الرياض يقلد “بن حفيظ” رتبة مقدم

أبرز المواد
“هاتريك” أسبريا يقود القادسية للفوز على الاتفاق في دوري المحترفين

“هاتريك” أسبريا يقود القادسية للفوز على الاتفاق في دوري المحترفين

أبرز المواد

ضبط ١٤ ألف كجم أغذية فاسدة بأحد مستودعات عسير

ضبط ١٤ ألف كجم أغذية فاسدة بأحد مستودعات عسير
http://almnatiq.net/?p=971116
المناطق - عسير:

ضبطت الفرق الرقابية المسائية لأمانة منطقة عسير مستودعًا للمواد الغدائية خالف الاشتراطات الصحية.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، إن “الفرق الرقابية خلال الجولات الميدانية المسائية وبمساندة شرطة الأمانة ضبطت أحد المستودعات الغذائية وصادرت أكثر من ١٤ ألف كجم من الأغذية الفاسدة والتالفة إضافةً إلى عددٍ من المخالفات المتنوعة منها عدم وجود رخصة نظامية وشهادات صحية للعاملين، وسوء الحفظ والنقل والتخزين، وظهور علامات التلف والفساد للمواد الغذائية مجهولة التكوين، وغياب الالتزام بالإجراءات الاحترازية”.

وأضاف الحميدي أنه جرى تطبيق العقوبات النظامية في حدها الأعلى على المستودع وإغلاقه واستكمال بقية الإجراءات، مؤكدًا تكثيف الجولات الرقابية خلال هذه الفترة تزامنًا مع قرب دخول شهر رمضان مع متابعة كل التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتجات والحرص على تطبيق كافة الاشتراطات اللازمة لضمان حفظ الأغذية بطريقة صحية وآمنة، مشددًا على أنه لاتهاون مع المخالفين حفاظاً على صحة الجميع والتأكد من تقديم غذاء آمن وصحي.

روابط ذات صلة

إغلاق 8 منشآت خلال 33 جولة رقابية برجال ألمع استعداداً لشهر رمضان

إغلاق 8 منشآت خلال 33 جولة رقابية برجال ألمع استعداداً لشهر رمضان
مدير مرور الرياض يقلد “بن حفيظ” رتبة مقدم

مدير مرور الرياض يقلد “بن حفيظ” رتبة مقدم
“هاتريك” أسبريا يقود القادسية للفوز على الاتفاق في دوري المحترفين

“هاتريك” أسبريا يقود القادسية للفوز على الاتفاق في دوري المحترفين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*