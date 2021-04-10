احدث الأخبار

صحة بيشة: أكثر من 4056 زيارة لمرضى الرعاية الصحية المنزلية في منازلهم
أبرز المواد
 ضبط ١٤ ألف كجم أغذية فاسدة بأحد مستودعات عسير
أبرز المواد
 إغلاق 8 منشآت خلال 33 جولة رقابية برجال ألمع استعداداً لشهر رمضان
أبرز المواد
 مدير مرور الرياض يقلد “بن حفيظ” رتبة مقدم
أبرز المواد
 “هاتريك” أسبريا يقود القادسية للفوز على الاتفاق في دوري المحترفين
أبرز المواد
 غدًا.. متحدثا “التعليم الجامعي” و”رئاسة الحرمين” يشاركان في مؤتمر “الصحة”
أبرز المواد
 هل يجوز لمن لا يحفظ سوراً كاملة الصلاة بآيات أو بأجزاء من الآيات؟ “العسكر” يوضح
أبرز المواد
 وزارة “الحرس الوطني” تدعو المتقدمين على وظائفها لاستكمال الكشف الطبي في هذه المدن
أبرز المواد
 قبل صافرة النهاية.. “الفتح” يخطف فوزًا مُثيرًا أمام “الفيصلي” في دوري المحترفين
أبرز المواد
 دوري المحترفين.. الشباب يُمزق شباك الباطن برباعية ويزاحم الهلال على الصدارة
أبرز المواد
 غرفة حفرالباطن وإدارة المساجد تتعاونان لتعقيم جوامع المحافظة
أبرز المواد
 “الموارد البشرية” تضبط قرب 2500 مخالفة لأنظمة العمل والتدابير الوقائية
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

صحة بيشة: أكثر من 4056 زيارة لمرضى الرعاية الصحية المنزلية في منازلهم

صحة بيشة: أكثر من 4056 زيارة لمرضى الرعاية الصحية المنزلية في منازلهم

أبرز المواد
ضبط ١٤ ألف كجم أغذية فاسدة بأحد مستودعات عسير

ضبط ١٤ ألف كجم أغذية فاسدة بأحد مستودعات عسير

أبرز المواد
إغلاق 8 منشآت خلال 33 جولة رقابية برجال ألمع استعداداً لشهر رمضان

إغلاق 8 منشآت خلال 33 جولة رقابية برجال ألمع استعداداً لشهر رمضان

أبرز المواد
مدير مرور الرياض يقلد “بن حفيظ” رتبة مقدم

مدير مرور الرياض يقلد “بن حفيظ” رتبة مقدم

أبرز المواد

صحة بيشة: أكثر من 4056 زيارة لمرضى الرعاية الصحية المنزلية في منازلهم

صحة بيشة: أكثر من 4056 زيارة لمرضى الرعاية الصحية المنزلية في منازلهم
http://almnatiq.net/?p=971120
المناطق - عسير:

نفذت إدارة الرعاية الصحية المنزلية بصحة بيشة أكثر من 4056 زيارة لمرضى الرعاية المنزلية في منازلهم خلال الربع الأول من العام 2021م.

وقد خصصت صحة بيشة عدد 11 فرقة ميدانية تعمل على تطعيم المسجلين في خدمة الرعاية الصحية المنزلية بلقاح كورونا “كوفيد-19″ وذلك سعياً للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المرضى وذويهم.

وأبرزت صحة بيشة أن من مهام الفرق الميدانية، التثقيف الصحي للمرضى وذويهم وتوصيل الأدوية والمستلزمات للمرضى في منازلهم والتواصل الهاتفي والمرئي مع ذوي المرضى”.

وبينت أن إدارة الرعاية المنزلية تقوم بالمتابعة المستمرة للفرق الميدانية وتقدم الخدمة على نطاق واسع لمرضى الرعاية المنزلية بتواجد 11 فريق ميداني بمستشفى الملك عبدالله ومستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة ومستشفى سبت العلاية العام ومستشفى تثليث العام ومستشفى وادي ترج ومستشفى البشائر العام ومستشفى تباله، وذلك لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد من المستهدفين.

روابط ذات صلة

ضبط ١٤ ألف كجم أغذية فاسدة بأحد مستودعات عسير

ضبط ١٤ ألف كجم أغذية فاسدة بأحد مستودعات عسير
إغلاق 8 منشآت خلال 33 جولة رقابية برجال ألمع استعداداً لشهر رمضان

إغلاق 8 منشآت خلال 33 جولة رقابية برجال ألمع استعداداً لشهر رمضان
مدير مرور الرياض يقلد “بن حفيظ” رتبة مقدم

مدير مرور الرياض يقلد “بن حفيظ” رتبة مقدم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*