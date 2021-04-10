صحة بيشة: أكثر من 4056 زيارة لمرضى الرعاية الصحية المنزلية في منازلهم

المناطق - عسير:

نفذت إدارة الرعاية الصحية المنزلية بصحة بيشة أكثر من 4056 زيارة لمرضى الرعاية المنزلية في منازلهم خلال الربع الأول من العام 2021م.

وقد خصصت صحة بيشة عدد 11 فرقة ميدانية تعمل على تطعيم المسجلين في خدمة الرعاية الصحية المنزلية بلقاح كورونا “كوفيد-19″ وذلك سعياً للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المرضى وذويهم.

وأبرزت صحة بيشة أن من مهام الفرق الميدانية، التثقيف الصحي للمرضى وذويهم وتوصيل الأدوية والمستلزمات للمرضى في منازلهم والتواصل الهاتفي والمرئي مع ذوي المرضى”.

وبينت أن إدارة الرعاية المنزلية تقوم بالمتابعة المستمرة للفرق الميدانية وتقدم الخدمة على نطاق واسع لمرضى الرعاية المنزلية بتواجد 11 فريق ميداني بمستشفى الملك عبدالله ومستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة ومستشفى سبت العلاية العام ومستشفى تثليث العام ومستشفى وادي ترج ومستشفى البشائر العام ومستشفى تباله، وذلك لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد من المستهدفين.