الفتح يتغلب على الفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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تغلب فريق الفتح على مستضيفه فريق الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل للفتح الهدف الأول اللاعب “قاسم لاجامي” عند الدقيقة 23، وعند الدقيقة 68 سجل اللاعب “ميتشل تي فريدي” الهدف الثاني، ليضيف اللاعب “كويفا” الهدف الثالث عند الدقيقة 93، فيما سجل للفيصلي اللاعب “تفاريس” عند الدقيقة 19، وعند الدقيقة 50 سجل اللاعب “هشام فايق” الهدف الثاني.