أمين تبوك يصدر قرارات رؤساء بلديات للمحافظات

المناطق_ علي العميري

أصدر أمين منطقة ⁧‫تبوك‬⁩ المهندس درويش آل محفوظ قرارات تدوير لرؤساء البلديات لرفع مستوى الأداء والاستفادة من الكفاءات وهم : المهندس سلامه بن هليل البلوي رئيساً لبلدية محافظة حقل ، المهندس مساعد بن محمود الشريف رئيساً لبلدية محافظة ضباء ، المهندس عبد الله بن عبد الرحيم غبان رئيساً لبلدية محافظة الوجه ، المهندس أحمد عبيدالله البلوي رئيساً لبلدية محافظة أملج ، المهندس عوده خلف العنزي رئيساً لبلدية محافظة تيماء ، المهندس عبدالله سليم العمراني رئيساً لبلدية بئر بن هرماس ، المهندس خالد بن بكر خضير رئيساً لبلدية أبو راكة.