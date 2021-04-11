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أمين تبوك يصدر قرارات رؤساء بلديات للمحافظات

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أمين تبوك يصدر قرارات رؤساء بلديات للمحافظات

أمين تبوك يصدر قرارات رؤساء بلديات للمحافظات
http://almnatiq.net/?p=971137
المناطق_ علي العميري

أصدر أمين منطقة ⁧‫تبوك‬⁩ المهندس درويش آل محفوظ قرارات تدوير لرؤساء البلديات لرفع مستوى الأداء والاستفادة من الكفاءات وهم : المهندس سلامه بن هليل البلوي رئيساً لبلدية محافظة حقل ، المهندس مساعد بن  محمود الشريف  رئيساً لبلدية محافظة ضباء ، المهندس عبد الله بن عبد الرحيم غبان رئيساً لبلدية محافظة الوجه ، المهندس أحمد عبيدالله البلوي رئيساً لبلدية محافظة أملج ، المهندس عوده خلف العنزي رئيساً لبلدية محافظة تيماء ، المهندس عبدالله سليم العمراني رئيساً لبلدية بئر بن هرماس ، المهندس خالد بن بكر خضير رئيساً لبلدية أبو راكة.

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