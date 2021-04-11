هل يوجد أطعمة تؤثر على كفاءة لقاح كورونا؟ «الصحة» تجيب

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أوضحت وزارة الصحة، اليوم السبت، أنه لا يوجد نوع طعام يتعارض مع التطعيم أو يضعف كفاءته، بما في ذلك السكريات.

جاء ذلك في رد من الصحة عبر حسابها الرسمي في تويتر “عش بصحة”، على سؤال بشأن مدى تأثير السكريات على كفاءة لقاح كورونا.

وأكدت وزارة الصحة، أنه لا يوجد نوع طعام يتعارض مع التطعيم ضد فيروس كورونا، أو يضعف كفاءته، بما في ذلك السكريات.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم السبت، عن تسجيل (878) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (578) حالة، وتسجيل (10) وفيات جديدة.