احدث الأخبار

هل يوجد أطعمة تؤثر على كفاءة لقاح كورونا؟ «الصحة» تجيب
أبرز المواد
 توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ورياح نشطة وانخفاض الحرارة بمعظم المناطق
أبرز المواد
 اقتراح بإدراج طرق إنعاش القلب وجهاز الصدمات الكهربائي ضمن مناهج التعليم
أبرز المواد
 أمين تبوك يصدر قرارات رؤساء بلديات للمحافظات
أبرز المواد
 الإدارة العامة للأمن والسلامة برئاسة الحرمين تناقش خطتها في التوسعة السعودية الثالثة
أبرز المواد
 آل مشافي يحتفل بتخرج ابنه ملازمًا
أبرز المواد
 تعليم تبوك يكمل تحضيراته لأداء أكثر من 200 ألف طالب وطالبة اختباراتهم عبر المنصات التعليمية
أبرز المواد
 توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية نساء المستقبل و “الماليون السعوديون”
أبرز المواد
 الفتح يتغلب على الفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 صحة بيشة: أكثر من 4056 زيارة لمرضى الرعاية الصحية المنزلية في منازلهم
أبرز المواد
 ضبط ١٤ ألف كجم أغذية فاسدة بأحد مستودعات عسير
أبرز المواد
 إغلاق 8 منشآت خلال 33 جولة رقابية برجال ألمع استعداداً لشهر رمضان
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

هل يوجد أطعمة تؤثر على كفاءة لقاح كورونا؟ «الصحة» تجيب

هل يوجد أطعمة تؤثر على كفاءة لقاح كورونا؟ «الصحة» تجيب

أبرز المواد
توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ورياح نشطة وانخفاض الحرارة بمعظم المناطق

توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ورياح نشطة وانخفاض الحرارة بمعظم المناطق

أبرز المواد
اقتراح بإدراج طرق إنعاش القلب وجهاز الصدمات الكهربائي ضمن مناهج التعليم

اقتراح بإدراج طرق إنعاش القلب وجهاز الصدمات الكهربائي ضمن مناهج التعليم

أبرز المواد
أمين تبوك يصدر قرارات رؤساء بلديات للمحافظات

أمين تبوك يصدر قرارات رؤساء بلديات للمحافظات

أبرز المواد

هل يوجد أطعمة تؤثر على كفاءة لقاح كورونا؟ «الصحة» تجيب

هل يوجد أطعمة تؤثر على كفاءة لقاح كورونا؟ «الصحة» تجيب
http://almnatiq.net/?p=971149
المناطق_ الرياض

أوضحت وزارة الصحة، اليوم السبت، أنه لا يوجد نوع طعام يتعارض مع التطعيم أو يضعف كفاءته، بما في ذلك السكريات.

جاء ذلك في رد من الصحة عبر حسابها الرسمي في تويتر “عش بصحة”، على سؤال بشأن مدى تأثير السكريات على كفاءة لقاح كورونا.

وأكدت وزارة الصحة، أنه لا يوجد نوع طعام يتعارض مع التطعيم ضد فيروس كورونا، أو يضعف كفاءته، بما في ذلك السكريات.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم السبت، عن تسجيل (878) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (578) حالة، وتسجيل (10) وفيات جديدة.

روابط ذات صلة

توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ورياح نشطة وانخفاض الحرارة بمعظم المناطق

توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ورياح نشطة وانخفاض الحرارة بمعظم المناطق
اقتراح بإدراج طرق إنعاش القلب وجهاز الصدمات الكهربائي ضمن مناهج التعليم

اقتراح بإدراج طرق إنعاش القلب وجهاز الصدمات الكهربائي ضمن مناهج التعليم
أمين تبوك يصدر قرارات رؤساء بلديات للمحافظات

أمين تبوك يصدر قرارات رؤساء بلديات للمحافظات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*