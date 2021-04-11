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على وعده عاد.. الارتفاع السنوي في أسعار الخضراوات والسلع قبل رمضان ينشد حلاً جذريًّا

على وعده عاد.. الارتفاع السنوي في أسعار الخضراوات والسلع قبل رمضان ينشد حلاً جذريًّا
http://almnatiq.net/?p=971156
المناطق_ الرياض

تجدَّد ارتفاع أسعار الخضراوات هذا العام؛ ليعود على موعده السنوي مستبقًا شهر رمضان المبارك، وذلك بارتفاع يتجاوز 10 % في بعض الخضراوات، ومن بينها الطماطم.

ويأتي هذا الارتفاع ليؤرق الأسر، ويزيد من الضغوطات والأعباء المالية التي تستبق شهر رمضان، فيما يطالب بعض المتسوقين بحل جذري لذلك الارتفاع السنوي المفتعل كما يسميه البعض، مشيرين إلى أن المعروض كافٍ، لكن الأسعار ترتفع يوميًّا استباقًا لشهر رمضان المبارك.

وخلال جولة استطلاعية على أسواق الجملة ومحال بيع الخضار اتضح سيطرة العمالة الوافدة على تلك الأسواق بشكل كبير؛ ما يستدعي إعادة النظر في أوضاع تلك الأسواق والعاملين عليها.

كما شهدت أسعار أطباق البيض ارتفاعًا بواقع 3% من الأسبوع الماضي، إضافة إلى عدد من المنتجات الغذائية الأخرى، منها بعض أنواع الحبوب.

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