الكشف عن مادة غذائية شائعة تساعد في التخلص من دهون البطن!

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كشف خبراء أن الزيتون غني بالنوع الجيد من الدهون التي يحتاجها الجسم، والتي يمكن أن تساعد في التخلص من دهون البطن.

فوائد الزيتون في خسارة الدهون

ويحتوي الزيتون على سعرات حرارية أقل بكثير، لأنه لا يحتوي على الكثير من الدهون، مع احتواء سبع حبات زيتون كبيرة على حوالي 35 سعرة حرارية.

كما يحتوي على نسبة عالية من الدهون المتعددة غير المشبعة، التي تساعد على الحد من دهون البطن. كما تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم.

الفرق بين الدهون المشبعة وغير المشبعة

ووجدت دراسة نُشرت في مجلة “السكري”، أن الحصول على سعرات حرارية إضافية على شكل دهون مشبعة، يجعلك أكثر عرضة لاكتساب دهون البطن، لكن السعرات الحرارية الزائدة من الدهون المتعددة غير المشبعة قد تجعلك أكثر عرضة لزيادة كتلة العضلات الهزيلة.

وتوصي جامعة إلينوي بالحصول على ما يصل إلى 10% من السعرات الحرارية من هذه الدهون، والتي تشمل دهون أوميغا 3 وأوميغا 6 الأساسية.

نصائح أخرى لفقدان دهون البطن

وينصح الخبراء من توخي الحذر بشأن كمية الطعام التي تتناولها والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية.

ويمكن أن تؤدي هذه الأطعمة إلى السمنة، وبالنسبة لمعظم الناس، فإن هذا الوزن الزائد يذهب إلى منطقة المعدة.