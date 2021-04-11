دراسة : سلالة كورونا الجنوب إفريقية قادرة على اختراق “فايزر”

أظهرت دراسة في إسرائيل أن سلالة فيروس كورونا المكتشفة في جنوب إفريقيا تقدر على “اختراق” لقاح “فايزر-بيونتك” إلى حد ما،رغم انخفاض نسبة انتشار السلالة داخل إسرائيل وعدم إخضاع الدراسة لتقييم نظراء.

وقارنت الدراسة، التي نُشرت نتائجها السبت، بين زهاء 400 فرد ثبتت إصابتهم بالفيروس، بعد 14 يوماً أو أكثر من حصولهم على جرعة أو اثنتين من اللقاح، ومجموعة مصابين آخرين غير محصنين باللقاح.

وذكرت الدراسة التي أجرتها جامعة تل أبيب بالتعاون مع “كلاليت” وهي أكبر مؤسسة للرعاية الصحية في إسرائيل، أنها رصدت السلالة المكتشفة في جنوب إفريقيا في 1% تقريبا من كل الحالات الخاضعة للدراسة.

وأوضحت أن انتشار السلالة بين المرضى الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح كان أعلى 8 أمثال نسبته بين المصابين غير المحصنين وذلك بواقع 5.4 إلى 0.7%..

وقال الباحثون إن ذلك يشير إلى أن اللقاح أقل فعالية مع السلالة الجنوب إفريقية مقارنة بالسلالة الأصلية للفيروس وكذلك السلالة المكتشفة في بريطانيا.

وذكر الباحث أدي ستيرن: “اكتشفنا أن نسبة سلالة جنوب إفريقيا أعلى بدرجة غير متناسبة بين المصابين الذين حصلوا على الجرعة الثانية من اللقاح وذلك مقارنة بمجموعة الأفراد غير المحصنين. هذا يعني أن السلالة الجنوب إفريقية قادرة، إلى حد ما، على اختراق حماية اللقاح”.

ونبه الباحثون رغم ذلك إلى أن الدراسة أجريت على مجموعة صغيرة من الأفراد المصابين بالسلالة نظراً لندرتها في إسرائيل.