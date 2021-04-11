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طهران: وقوع حادث في منشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز

طهران: وقوع حادث في منشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز
http://almnatiq.net/?p=971187
المناطق - وكالات

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي اليوم الأحد عن وقوع حادث في قسم شبكة توزيع الكهرباء في منشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز.

وقال كمالوندي إن الحادثة لم تؤد إلى تلوث نووي ولم ينجم عنها أي إصابات ونعمل على التحقق من أسبابها.

ووفق المتحدث فإن موقع الشهيد أحمدي روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز تعرض لحادث فجر اليوم الأحد، مؤكدا على عدم وجود اصابات بشرية أو تلوث إشعاعي نتيجة للحادث.

وأضاف كمالوندي أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب المؤدية للحادث، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

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