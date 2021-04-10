تحل غرة شهر رمضان المبارك عبر منصة مدرستي..«تعليم البكيرية» يستعد لبدء الاختبارات «عن بعد»

البكيرية - محمد المسلم

أنهت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية جميع الترتيبات والاستعدادات اللازمة للاختبارات عن بعد عبر منصة مدرستي وفقاً لإرشادات وضوابط وزارة التعليم.

حيث تحل غرة شهر رمضان المبارك اختبارات نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي للمرحلة “الابتدائية ” والأحد القادم السادس من رمضان المبارك بداية اختبارات المرحلة “المتوسطة والثانوية” .

وأوضح مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح, أن الإدارة والمدارس أنهت جميع الاستعدادات لبدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني عن بعد خلال عدة اجتماعات ولقاءات مع الإدارات والأقسام ذات العلاقة مع المدارس من ضمنها مناقشة “آلية الاختبارات بالإضافة للاختبارات التجربية للطلاب والطالبات ” قبل بدء الاختبارات عن بعد بما يضمن تأديتها وسيرها بالشكل المطلوب داعياً أولياء الأمور إلى ضرورة تهيئة الجو النفسي والاجتماعي والصحي لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات أثناء فترة الاختبارات ،سائلًا الله سبحانه وتعالى التوفيق والنجاح والتفوق لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات .