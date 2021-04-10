احدث الأخبار

تحل غرة شهر رمضان المبارك عبر منصة مدرستي..«تعليم البكيرية» يستعد لبدء الاختبارات «عن بعد»
منطقة القصيم
 “المالية” تطلق بوابة إلكترونية لخدمات الأفراد عبر تطبيقات الهواتف الذكية والتسجيل من خلال النفاذ الموحد
أبرز المواد
 “تجارة نجران” تنفذ جولات رقابية على محطات تعبئة الوقود لتأكد من التزامها بالأسعار المحدثة
منطقة نجران
 وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى إسرائيل على متن طائرة “يوم القيامة”
أبرز المواد
 هزة أرضية بقوة 3.1 درجة تضرب خليج العقبة جنوب الأردن
أبرز المواد
 (٧٠) كاميرا حرارية لرصد درجات حرارة المعتمرين
أبرز المواد
 دراسة: الأرض فقدت تقريبا كل أكسجينها قبل 2.3 مليار سنة!
أبرز المواد
 مقاتلة “ميغ – 35” تزوّد بعناصر الذكاء الاصطناعي
أبرز المواد
 عودة الحياة إلى طبيعتها في جبل طارق بعد تطعيم جميع السكان
أبرز المواد
 طهران: وقوع حادث في منشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز
أبرز المواد
 دراسة : سلالة كورونا الجنوب إفريقية قادرة على اختراق “فايزر”
أبرز المواد
 المخالفات المرورية على الغير من اختصاص المحاكم العامة
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

تحل غرة شهر رمضان المبارك عبر منصة مدرستي..«تعليم البكيرية» يستعد لبدء الاختبارات «عن بعد»

تحل غرة شهر رمضان المبارك عبر منصة مدرستي..«تعليم البكيرية» يستعد لبدء الاختبارات «عن بعد»

منطقة القصيم
“المالية” تطلق بوابة إلكترونية لخدمات الأفراد عبر تطبيقات الهواتف الذكية والتسجيل من خلال النفاذ الموحد

“المالية” تطلق بوابة إلكترونية لخدمات الأفراد عبر تطبيقات الهواتف الذكية والتسجيل من خلال النفاذ الموحد

أبرز المواد
“تجارة نجران” تنفذ جولات رقابية على محطات تعبئة الوقود لتأكد من التزامها بالأسعار المحدثة

“تجارة نجران” تنفذ جولات رقابية على محطات تعبئة الوقود لتأكد من التزامها بالأسعار المحدثة

منطقة نجران
وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى إسرائيل على متن طائرة “يوم القيامة”

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى إسرائيل على متن طائرة “يوم القيامة”

أبرز المواد

تحل غرة شهر رمضان المبارك عبر منصة مدرستي..«تعليم البكيرية» يستعد لبدء الاختبارات «عن بعد»

تحل غرة شهر رمضان المبارك عبر منصة مدرستي..«تعليم البكيرية» يستعد لبدء الاختبارات «عن بعد»
http://almnatiq.net/?p=971214
البكيرية - محمد المسلم

أنهت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية جميع الترتيبات والاستعدادات اللازمة للاختبارات عن بعد عبر منصة مدرستي وفقاً لإرشادات وضوابط وزارة التعليم.
حيث تحل غرة شهر رمضان المبارك اختبارات نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي للمرحلة “الابتدائية ” والأحد القادم السادس من رمضان المبارك بداية اختبارات المرحلة “المتوسطة والثانوية” .
وأوضح مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح, أن الإدارة والمدارس أنهت جميع الاستعدادات لبدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني عن بعد خلال عدة اجتماعات ولقاءات مع الإدارات والأقسام ذات العلاقة مع المدارس من ضمنها مناقشة “آلية الاختبارات بالإضافة للاختبارات التجربية للطلاب والطالبات ” قبل بدء الاختبارات عن بعد بما يضمن تأديتها وسيرها بالشكل المطلوب داعياً أولياء الأمور إلى ضرورة تهيئة الجو النفسي والاجتماعي والصحي لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات أثناء فترة الاختبارات ،سائلًا الله سبحانه وتعالى التوفيق والنجاح والتفوق لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات .

روابط ذات صلة

أمير القصيم يصدر قراراً برفع وحدة التميز المؤسسي إلى الإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي

أمير القصيم يصدر قراراً برفع وحدة التميز المؤسسي إلى الإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي
أمير القصيم يرأس الاجتماع السنوي الحادي والثلاثون بمحافظي المنطقة غداً

أمير القصيم يرأس الاجتماع السنوي الحادي والثلاثون بمحافظي المنطقة غداً
إدارة تعليم عنيزة تكرم 149 طالبة لحصولهن على جائزة السبيعي لحفظ القرآن الكريم

إدارة تعليم عنيزة تكرم 149 طالبة لحصولهن على جائزة السبيعي لحفظ القرآن الكريم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*