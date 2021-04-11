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“الشؤون الإسلامية” تنظم برامج دعوية طيلة شهر رمضان

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“الشؤون الإسلامية” تنظم برامج دعوية طيلة شهر رمضان

“الشؤون الإسلامية” تنظم برامج دعوية طيلة شهر رمضان
http://almnatiq.net/?p=971227
المناطق - الرياض

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالة الدعوة والإرشاد، في الفترة من غرة شهر رمضان المبارك، وحتى الثلاثين منه، عدداً من البرامج الدعوية الأسبوعية ضمن مشروع “التقويم الدعوي”، وذلك بالتعاون مع جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمختلف مناطق المملكة.
ففي الأسبوع الأول من الشهر الفضيل يقام برنامج “منزلة الصلاة في الإسلام”، وفي الأسبوع الثاني برنامج “منزلة الزكاة في الإسلام”، وفي الأسبوع الثالث برنامج “هدي السلف في العشر الأواخر”، وفي الأسبوع الرابع والأخير من الشهر الكريم برنامج “أحكام زكاة الفطر والعيدين”، حيث تشمل البرامج إلقاء كلمات ومحاضرات وندوات ودروس علمية، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي “عن بعد”، وكذلك نشر مقاطع فيديو قصيرة وتصاميم إلكترونية.
وتأتي هذه البرامج ضمن الأنشطة الدعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر رمضان المبارك؛ لبيان أهمية ومكانة الصلاة، وأهمية وأحكام الزكاة وأثرها على التكافل الاجتماعي، وحث الناس على الاقتداء بالسلف الصالح، واستغلال الأوقات الفاضلة بالإكثار من الأعمال الصالحة خلال الشهر الفضيل.

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