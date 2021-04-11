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مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشاريع في قطاع الأمن الغذائي والتغذية لليمن خلال 2020

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مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشاريع في قطاع الأمن الغذائي والتغذية لليمن خلال 2020

مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشاريع في قطاع الأمن الغذائي والتغذية لليمن خلال 2020
http://almnatiq.net/?p=971238
المناطق - الرياض

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن منحة المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م، العديد من المشاريع الإغاثية في قطاع الأمن الغذائي والتغذية.
وقام المركز بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي بدعم الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جميع المحافظات اليمنية بتقديم أكثر من 81 طناً من المواد الغذائية بقيمة 138 مليون دولار أمريكي.
كما تم بالتعاون مع البرنامج تلبية أولويات احتياجات الأمن الغذائي والاحتياجات التغذوية الناتجة عن تقرير (آي بي سي) لتحليل انعدام الأمن الغذائي في اليمن بقيمة 40 مليون دولار.
ونفذ المركز بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بالحفاظ على تقديم خدمات التغذية الأساسية لتقليل معدل الوفيات لأقل من 5 سنوات بقيمة 5 ملايين و 500 ألف دولار، إلى جانب تعاون المركز مع منظمة اليونيسيف بالتدخل الغذائي الوقائي والمنقذ للحياة لمعالجة سوء التغذية بين الأطفال والنساء في اليمن بقيمة 7 ملايين و 600 ألف دولار.

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