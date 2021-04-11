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“الصندوق العقاري” يوقع اتفاقية لتقديم خدمات تمويلية في الفروع

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“الصندوق العقاري” يوقع اتفاقية لتقديم خدمات تمويلية في الفروع

“الصندوق العقاري” يوقع اتفاقية لتقديم خدمات تمويلية في الفروع
http://almnatiq.net/?p=971240
المناطق - الرياض

أعلن صندوق التنمية العقارية عن توقيعه اليوم، اتفاقية شراكة مع مصرف الراجحي، في مقر الصندوق بالرياض، لتقديم خدمات تمويلية وسكنية لمستفيدي برنامج “سكني” داخل فروع الصندوق حول المملكة، وذلك بحضور المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي وليد المقبل.
ووقّع الاتفاقية من جانب الصندوق المدير العام للحلول التمويلية وليد النزهان، ومن جانب المصرف المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد ماجد الراجحي، وذلك استمراراً للتعاون المشترك بين الصندوق والجهات التمويلية لتسريع وتيرة التملك السكني للأسر والوصول إلى نسبة 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
وقال المشرف العام على الصندوق، إن الاتفاقية تستهدف تقديم الحلول التمويلية والسكنية للأسر السعودية ضمن برنامج القرض العقاري المدعُوم تحت سقف واحد داخل مقار فروع الصندوق مما يختصر الجهد والوقت لإنهاء إجراءات “القرض المدعُوم”، مؤكداً على استمرار الصندوق في زيادة مستوى رضى مستفيديه من خلال تسهيل إجراءات العمل دون الحاجة للتنقل والبحث بين الجهات التمويلية.
من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي، بالشراكة المميزة مع الصندوق لتقديم الحلول التمويلية والسكنية لمستفيدي “سكني”، مبيناً أن الاتفاقية تستهدف تقديم المصرف لخيارات ومزايا تمويلية متعددة تساعد مستفيدي البرنامج في الحصول على التمويل العقاري المدعُوم بكل يسر وسهولة وبما يتناسب مع تطلعاتهم في تملك السكن الملائم من خلال التواجد داخل فروع الصندوق في مدن ومناطق المملكة لتوفير الجهد والوقت.
يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات “القرض العقاري المدعُوم” من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، بالإضافة إلى تطبيق “المستشار العقاري”، ويقوم مركز العناية بالمستفيد 199088، إلى جانب قنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعُوم والحلول التمويلية على مدار الساعة، في حين ستقدم الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل خلال الفترة المقبلة خدماتها عبر فروع الصندوق على مستوى المملكة.

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