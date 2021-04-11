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أمير الجوف يطلع على استعدادات وخطط الجهات الأمنية لرمضان المبارك

أمير الجوف يطلع على استعدادات وخطط الجهات الأمنية لرمضان المبارك

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أمير الجوف يطلع على استعدادات وخطط الجهات الأمنية لرمضان المبارك

أمير الجوف يطلع على استعدادات وخطط الجهات الأمنية لرمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=971243

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، عبر -الاتصال المرئي- اليوم ، اجتماعاً مع الجهات الأمنية بالمنطقة.
ونوه سمو أمير المنطقة خلال الاجتماع بجهود رجال الأمن في خدمة الوطن والمواطن.
بعد ذلك جرى استعراض استعدادات الجهات الأمنية لشهر رمضان المبارك، وخطط الأمن فيما يتعلق بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا خلال الشهر الفضيل، للحد من التجمعات خاصة في الأسواق والمتنزهات والأماكن العامة، وخطط السير لمرور المنطقة ومحافظاتها.
حضر الاجتماع وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية سعيد بن عبدالله القحطاني، والوكيل المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب عبد الصمد.

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