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الحويطي: تم تحديد المواقع المخصصة للأسر المنتجة خلال شهر رمضان المبارك بخميس مشيط

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الحويطي: تم تحديد المواقع المخصصة للأسر المنتجة خلال شهر رمضان المبارك بخميس مشيط

الحويطي: تم تحديد المواقع المخصصة للأسر المنتجة خلال شهر رمضان المبارك بخميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=971246
المناطق - خميس مشيط

صرح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي أن البلدية ممثلة بوكالة الخدمات عملت على تجهيز وتهيئة عدد أربع مواقع خصصت للأسر المنتجة لعرض وبيع الأكلات الرمضانية بمواقع مختلفة حيث تم التنسيق مع المجلس البلدي في ذلك وقد تم تحديد الموقع الأول شمال المدينة بجوار مصلى العيد كما تم تحديد الموقع الثاني بحي حسام غرب مستشفى الولادة والأطفال بالإضافة الى أنه تم تحديد الموقع الثالث بجوار قاعة أماسي على طريق الأمير سلطان وتم تحديد الموقع الرابع بجنوب المدينة جوار إشارة القاعدة الجوية.
وأضاف الحويطي بأنه تم وضع الضوابط وخطط العمل اللازمة لإحكام الرقابة على المنتجات الغذائية التي تقدمها الأسر المنتجة وفق ماتضمنته اللوائح والاشتراطات البلدية الخاصة بذلك والتي تضمن بمشيئة الله صحة وسلامة ما يتم عرضه وتداوله حرصاً من البلدية على وصول غذاء آمن وسليم لموائد الصائمين خلال الشهر الفضيل.
ومن جهة أخرى بين سعادته إلى أنه تم دعم وإعادة هيكلة وتدوير فرق الرقابة الصحية الميدانية للقيام بأعمالها وأدوارها الرقابية بالشكل الأمثل مؤكداً على أنه لن يتم التهاون مطلقاً في تطبيق كافة البروتوكولات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي الختام أوضح الحويطي بانه سيتم إستقبال طلبات جميع الراغبين من الاسر المنتجة في الحصول على مواقع إعتباراً من يوم غد الأحد من خلال التوجه الى اقرب بلدية فرعية لحجز الموقع واستخراج التراخيص اللازمة واكمال الاجراءات النظامية ، علماً بأنه لن يتم السماح للبسطات العشوائية مطلقاً حيث سيتم مخالفتها وإتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيالها ان وجدت والأولوية لمن يحجز مبكراً.

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