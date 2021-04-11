بلدية بيشة تُعيد تأهيل حديقة الحمة بنسبة ٧٠٪؜

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أنهت بلدية محافظة بيشة أعمال تأهيل وتطوير حديقة الحمة بنسبة ٧٠٪؜ من خلال معالجة الأرصفة والإنارة وصيانة دورات المياه.

من جهته، أوضح رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان أن البلدية تتابع عددًا من المشاريع وإعادة تأهيل بعض الحدائق والشوارع ومتابعة أعمال التحسين والتطوير لتحقيق معايير جودة الحياة وتقديم أفضل الخدمات، مؤكدًا أن حديقة الحمة تعد من أهم الحدائق بالمحافظة وتتميز بموقعها الحيوي، لافتًا إلى أن أعمال زيادة المسطحات الخضراء ستكون في القريب العاجل بإذن الله.

وأضاف ابن جلبان أن الأعمال شملت توجيه فرق النظافة بإزالة المُخلفات مجهولة المصدر وجميع مظاهر التشوه في الحديقة والمخطط الذي تقع به، مفيدًا أن البلدية تتابع عددًا من المشاريع ومنها استبدال الأعمدة القديمة بأعمدة حديثة بمواصفات عالية ومشاريع السفلتة والإنارة وفق مراحل مرسومة وواضحة، موجهًا شكره للمواطنين وللفرق الميدانية واللجان المختصة التي باشرت إعادة تأهيل حديقة الحمة.

الجدير بالذكر، فقد وقف رئيس البلدية ميدانيًا على عددٍ من الحدائق ومنها حديقة الحمة، ووجه المختصين بدراسة إعادة تأهيلها مباشرةً، وتم الانتهاء من أعمال التأهيل بنسب إنجاز مرتفعة.