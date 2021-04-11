احدث الأخبار

بلدية بيشة تُعيد تأهيل حديقة الحمة بنسبة ٧٠٪؜
منطقة عسير
 أمانة منطقة عسير تُقيم ورشةً للفرص الاستثمارية
منطقة عسير
 الحويطي: تم تحديد المواقع المخصصة للأسر المنتجة خلال شهر رمضان المبارك بخميس مشيط
منطقة عسير
 أمير الجوف يطلع على استعدادات وخطط الجهات الأمنية لرمضان المبارك
منطقة الجوف
 مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشاريع في قطاع الأمن الغذائي والتغذية لليمن خلال 2020
أبرز المواد
 وزير البيئة يُدشّن نظامي “بيان” والتوقعات العددية عالية الدقة
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تنظم برامج دعوية طيلة شهر رمضان
أبرز المواد
 أمانة الجوف تكثف أعمال الإصحاح البيئي للتعقيم بـ 72 جوله خلال أسبوع
منطقة الجوف
 الحج والعمرة تعلن آليات وضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال رمضان
أبرز المواد
 الثانية ظهرًا.. بث الإشعار التجريبي لمنصة الإنذار المبكر بمكة المكرمة
أبرز المواد
 الكويت ترفض السماح للبوذيين والهندوس بحرق جثث موتاهم وتشرح السبب
أبرز المواد
 تحل غرة شهر رمضان المبارك عبر منصة مدرستي..«تعليم البكيرية» يستعد لبدء الاختبارات «عن بعد»
منطقة القصيم
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

بلدية بيشة تُعيد تأهيل حديقة الحمة بنسبة ٧٠٪؜

بلدية بيشة تُعيد تأهيل حديقة الحمة بنسبة ٧٠٪؜

منطقة عسير
أمانة منطقة عسير تُقيم ورشةً للفرص الاستثمارية

أمانة منطقة عسير تُقيم ورشةً للفرص الاستثمارية

منطقة عسير
الحويطي: تم تحديد المواقع المخصصة للأسر المنتجة خلال شهر رمضان المبارك بخميس مشيط

الحويطي: تم تحديد المواقع المخصصة للأسر المنتجة خلال شهر رمضان المبارك بخميس مشيط

منطقة عسير
أمير الجوف يطلع على استعدادات وخطط الجهات الأمنية لرمضان المبارك

أمير الجوف يطلع على استعدادات وخطط الجهات الأمنية لرمضان المبارك

منطقة الجوف

بلدية بيشة تُعيد تأهيل حديقة الحمة بنسبة ٧٠٪؜

بلدية بيشة تُعيد تأهيل حديقة الحمة بنسبة ٧٠٪؜
http://almnatiq.net/?p=971247
المناطق - بيشة

أنهت بلدية محافظة بيشة أعمال تأهيل وتطوير حديقة الحمة بنسبة ٧٠٪؜ من خلال معالجة الأرصفة والإنارة وصيانة دورات المياه.
من جهته، أوضح رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان أن البلدية تتابع عددًا من المشاريع وإعادة تأهيل بعض الحدائق والشوارع ومتابعة أعمال التحسين والتطوير لتحقيق معايير جودة الحياة وتقديم أفضل الخدمات، مؤكدًا أن حديقة الحمة تعد من أهم الحدائق بالمحافظة وتتميز بموقعها الحيوي، لافتًا إلى أن أعمال زيادة المسطحات الخضراء ستكون في القريب العاجل بإذن الله.
وأضاف ابن جلبان أن الأعمال شملت توجيه فرق النظافة بإزالة المُخلفات مجهولة المصدر وجميع مظاهر التشوه في الحديقة والمخطط الذي تقع به، مفيدًا أن البلدية تتابع عددًا من المشاريع ومنها استبدال الأعمدة القديمة بأعمدة حديثة بمواصفات عالية ومشاريع السفلتة والإنارة وفق مراحل مرسومة وواضحة، موجهًا شكره للمواطنين وللفرق الميدانية واللجان المختصة التي باشرت إعادة تأهيل حديقة الحمة.
الجدير بالذكر، فقد وقف رئيس البلدية ميدانيًا على عددٍ من الحدائق ومنها حديقة الحمة، ووجه المختصين بدراسة إعادة تأهيلها مباشرةً، وتم الانتهاء من أعمال التأهيل بنسب إنجاز مرتفعة.

روابط ذات صلة

أمانة منطقة عسير تُقيم ورشةً للفرص الاستثمارية

أمانة منطقة عسير تُقيم ورشةً للفرص الاستثمارية
الحويطي: تم تحديد المواقع المخصصة للأسر المنتجة خلال شهر رمضان المبارك بخميس مشيط

الحويطي: تم تحديد المواقع المخصصة للأسر المنتجة خلال شهر رمضان المبارك بخميس مشيط
صحة بيشة: أكثر من 4056 زيارة لمرضى الرعاية الصحية المنزلية في منازلهم

صحة بيشة: أكثر من 4056 زيارة لمرضى الرعاية الصحية المنزلية في منازلهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*