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أمانة منطقة عسير تُقيم ورشةً للفرص الاستثمارية

أمانة منطقة عسير تُقيم ورشةً للفرص الاستثمارية
http://almnatiq.net/?p=971248

بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتخطيط والبرامج المهندس خالد بن محمد الدغيثر، عقدت اليوم أمانة منطقة عسير ورشةً للفرص الاستثمارية بحضور أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، وذلك بهدف استعراض المشاريع والفرص الاستثمارية بالمنطقة.
بدوره، أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ضرورة العمل بشكل أكبر وتضافر الجهود لتحقيق مستهدف مؤشرات القياس والأداء، مضيفًا أن الورشة جاءت لمناقشة وبحث عددٍ من المحاور ومنها: تحديات بوابة الاستثمار والمشكلات النظامية للائحة التصرف بالعقارات البلدية، واستراتيجية الإعلانات وحقوق التسمية إضافةً إلى مناقشة ملف شركة أمانة المنطقة، مضيفًا أن الورشة ناقشت أهم تحديات موضوع الاستثمار وخدمات الفرص، مؤكدًا أن الأمانة تعمل تعمل على تطوير مشاريع الاستثمارات ومؤشرات القياس والأداء وتوسيع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية المتوفرة.
وأبان الحميدي أن مثل هذه الورش تعمل على مناقشة آليات العمل وعرض كل الفرص المتوفرة بالمنطقة وتطويرها وآليات عملها من خلال رؤية الأمانة وبلدياتها،
لافتًا إلى أن الفرص الاستثمارية على مستوى بلديات المنطقة ستتاح عبر المنصة بعد مناقشة كل تفاصيلها وطبيعة أعمالها ونوعية نشاطها وهذا يأتي تماشيًا مع توجه الوزارة في الإجراءات الاستثمارية لجميع المستثمرين، مفيدًا في ختام تصريحه بأن الورشة ناقشت برنامج رؤية الذي تم تفعيله مؤخراً في الإدارة العامة للاستثمار بالأمانة والذي سيكون له الأثر الإيجابي من خلال قراءة تقارير الإيرادات بأنواعها.

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