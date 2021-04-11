مركز التعليم المستمر بجامعة الإمام عبد الرحمن يحصل على الأيزو في تطبيق نظام إدارة الجودة للعمليات والاجراءات

حصل مركز التعليم المستمر بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على شهادة الأيزو المواصفة العالمية9001 : 2015 ، في تطبيق نظام إدارة الجودة للإجراءات والعمليات ، وتسلمت الشهادة الدكتورة نورة بنت محمد العمري من مشرف عام الجودة والاعتماد الأكاديمي د. أحمد الكويتي بحضور عميد معهد الدراسات الاستشارية والخدمات أ.د.عبدالكريم الهويش ، أمس بمقر المركز .

وذكر الأستاذ الدكتور الهويش أن مركز التعليم المستمر يعد أحد أقوى مراكز التدريب والتعليم المستمر على مستوى المملكة والمنطقة الشرقية لدوره الرائد في إعداد وتقديم العديد من البرامج والدورات التدريبية في أكثر من خمسة عشر مجالا تدريبيا فضلا عن تقديمه لمجموعة متخصصة من الدبلومات التطبيقية ذات الطابع المهني والمصنفة بوازة الخدمة المدنية إضافة إلى شراكاته الفعالة مع العديد من مؤسسات المجتمع المحلي الحكومية والعسكرية والخاصة، وذلك بتوجيه ودعم ومباركة معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، و

من جانبها أضافت مديرة مركز التعليم المستمر الدكتورة نورة بنت محمد العمري بأن حصول المركز على شهادة الأيزو هو نتاج عمل مستمر من خلال تظافر جهود لجان مكونة من عدة مستشارين للحصول على هذه الشهادة حيث تم إجراء أكثر من 230 نموذج وعملية ضمن ممارسات شارك في إعدادها وتفعيلها أكثر من 25 موظفاً ، وتمت مراجعتها على مرحلتين بدقة عالية مشيرة إلى أن الهدف من الشهادة هو تطبيق نظام إدارة الجودة لعمليات وإجراءات مركز التعليم المستمر على المواصفة العالمية الأيزو 9001 ، 2015 لتصبح تلك الممارسات سلوكا عمليا ونهجا متبعا في جميع برامج التدريب والتعليم المستمر بالمركز و بهذه الممارسات التي أصبحت واقعا فعليا يعتبر مركز التعليم المستمر مركز معتمدا بكافة اجراءاته وهذا يضيف لرصيد انجازاته من الاعتمادات السابق حصوله عليها، كما أن للمركز أدواره القوية على مستوى برامج ودورات وفعاليات التدريب والتعليم المستمر التي قدم منها العديد من البرامج والدورات والدبلومات لمنسوبي المجتمع المحلي ومنسوبي جميع القطاعات المتعاونة معه حيث فاق إجمالي عدد المستفيدين من برامج ودورات ودبلومات مركز التعليم المستمر ٥٠٠٠ مستفيد ومستفيدة ، وإلى جانب هذه الإنجازات تم اختتام فعاليات العام التدريبي ١٤٤٢ / ٢٠٢١ لجميع الفعاليات، وتكريم أهل البذل والعطاء من منسوبي المركز والمتعاونين معه .

كما أوضح الدكتور أحمد الكويتي بأن حصول المركز على شهادة الأيزو او أي اعتماد آخر هو تطبيق عملي للمعايير والإجراءات التي تضبط العمل بشتى تصنيفاته حسب الأنظمة المتبعة محليا وإقليميا و عالميا وحصول المركز على هذه الشهادة هو اعترافا محليا وعالميا بمركز التعليم المستمر في تقديم برامج تدريبية ودورات تطبيقية ودبلومات مهنية في مجالات وتخصصات متعددة.