أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 10300 جولة رقابية على المنشآت التجارية وتغلق 145 منشأة مخالفة خلال أسبوع

الدمام - المناطق

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تنفيذها 10105 جولة رقابية، و256 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تنفذها الأمانة ضمن أعمال اللجنة الميدانية الخاصة بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة “كورونا”، والتي تأتي بمتابعة اللجنة التنفيذية بالمنطقة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

وذكرت الأمانة أن الجولات أسفرت عن إغلاق 145 منشأة مخالفة، فيما تم تحرير 429 مخالفة للمنشآت الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس “كورونا ” وتطبيق ” توكلنا “.

وأكدت على أنها تعمل على تكثيف الجولات الرقابية التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس “كورونا”، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان، ودشنها معالي أمين المنطقة الشرقية بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي عبر خطة تم وضعها تهدف لمضاعفة الجهود لتنفيذ جولات ميدانية على كافة المنشآت للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس “كورونا “، وكذلك معالجة أوضاع المنشآت الغير ملتزمة.

وشددت على أن هذه الجهود تهدف الى الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع، داعية في نفس الوقت الى ضرورة تعاون الجميع عبر الابلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة من خلال مركز ٩٤٠

وقالت الأمانة أنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940، خلال الفترة من 04/04/2021م الى 10/04/2021م، 2952 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وكذلك المخالفات البلدية.