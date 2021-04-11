معرض للوقاية من الحرائق في شهر رمضان بالجبيل الصناعية

الجبيل الصناعية - المناطق

نفذت إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية معرض توعوي يهدف لرفع مستوى الوعي بمخاطر حرائق المنازل تزامنا مع قرب شهر رمضان بمدينة الجبيل الصناعية على مدى ٦ أيام في عدد من المواقع شملت شاطئ طيبة ومتنزه الدفي.

ويندرج هذا المعرض ضمن المعارض التوعوية التي تنفذها إدارة الأمن الصناعي والسلامة بهدف رفع مستوى الوعي بأمور السلامة لجميع أفراد المجتمع.

من جانبه أوضح مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة المهندس سعيد الشهري أن المعرض هو استمرار للجانب التوعوي الذي تقوم به الإدارة بناء على إحصائيات ودراسات ومرئيات يتم على ضوئها تنفيذ عدد من البرامج التوعوية لرفع مستوى الوعي للحد من الحوادث وتقليل الإصابات، وأضاف المعرض توعوي يشمل على التدريب العملي لكيفية التصرف في حالة وقوع الحريق في المنازل لاقدر الله.

مبيناً أن المعرض جاء متزامناً مع دخول شهر رمضان المبارك والذي يكثر فيه استخدام الأجهزة الكهربائية كالأفران، لذا حرصنا على مشاركة المجتمع بعدد من النصائح والإرشادات للحد من وقوع الحرائق وكيفية استخدام طفايات الحريق والطرق المثلى للتعامل مع الحرائق بأنواعها داعين الله -عز وجل- أن يحفظ الجميع ويبارك لهم شهرهم ويجعله شهر خير وسلامة عليهم.

يذكر أن إدارة الأمن الصناعي والسلامة تقوم بتنفيذ حملات توعية مختلفة في مجالات الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق بهدف رفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع، إلى جانب توفير بيئة ومنظومة أمنية متكاملة للمدينة تساهم في تعزيز استدامة جودة الحياة لقاطني الجبيل الصناعية.