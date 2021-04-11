أمين الاحساء يتابع تنفيذ المشاريع البلدية في ( البطحاء وسلوى )

الاحساء/ المناطق

تابع أمين الاحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا خطط واعمال الأمانة لانجاز وتنفيذ المشاريع التطويرية والخدمية بمدينتي البطحاء وسلوى والهجر التابعة لها ، امتداداً لجولات المتابعة الدورية لسير العمل البلدي في بلديات وادارات الأمانة ، ويأتي ذلك في ظل دعم قيادتنا الرشيدة – يحفظها الله – وتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ،حيث وقف الملا على مايُنفذ من مشروعات خدمية وتطويرية في المدينتين وتوابعهما ، بالإضافة الى مناقشة الخطط الآنية والمستقبلية لتنفيذ المشاريع والخدمات البلدية وتقارير الأداء والانجاز الخدمي للمستفيدين واعمال النظافة العامة والصيانة الدورية للطرق في المدينتين والهجر التابعة لها ومشاريع الاصحاح البيئي والمتابعة الرقابية لانشطة ومنافذ الصحة العامة ، اضافةً الى الوقوف على الاحتياجات الفنية والمُساندة ومساعي الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في انجاز المهام ، والدراسات والخطط المتعلقة بالجانب الاستثماري في مواقع مختلفة من المدينتين ، ومواصلة الجهود لتطوير كورنيش شاطئ سلوى .

حضر الجولة وكلاء الأمانة ( المهندس هشام العوفي ، المهندس محمد المغلوث ، المهندس فهد الزهراني ) ورئيس بلدية البطحاء راجي الشبعان ورئيس بلدية سلوى صلاح الدهنين .