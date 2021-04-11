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إغلاق 145 منشأة وتحرير أكثر من 400 مخالفة لإجراءات “كورونا” في الشرقية

إغلاق 145 منشأة وتحرير أكثر من 400 مخالفة لإجراءات “كورونا” في الشرقية

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إغلاق 145 منشأة وتحرير أكثر من 400 مخالفة لإجراءات “كورونا” في الشرقية

إغلاق 145 منشأة وتحرير أكثر من 400 مخالفة لإجراءات “كورونا” في الشرقية
http://almnatiq.net/?p=971295
المناطق - واس:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 10105 جولة رقابية، إضافةً إلى 256 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 145 منشأة مخالفة، وتحرير 429 مخالفة للمنشآت الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس “كورونا ” وتطبيق ” توكلنا “.

وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 2952 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وكذلك المخالفات البلدية، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس “كورونا”، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة.

وأبانت أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي عبر خطة تم وضعها تهدف لمضاعفة الجهود لتنفيذ جولات ميدانية على كافة المنشآت للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس “كورونا “، وكذلك معالجة أوضاع المنشآت الغير ملتزمة، داعيةً ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، من خلال مركز 940.

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