جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تختتم منتدى “أسبوع كفاءة الطاقة”

المناطق - الدمام:

اختتمت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، يوم الخميس الماضي، منتدى “أسبوع كفاءة الطاقة”، الذي نظمه قسم الهندسة الكهربائية ومركز التميز في كفاءة الطاقة بالتعاون مع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE وشارك به عدد من الخبراء والباحثين في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

يهدف المنتدى، الذي جرى تنظيمه خلال الفترة من 4 إلى 8 إبريل 2021م، إلى تسليط الضوء على التقنيات الحديثة في مجال كفاءة الطاقة والتي تعد أحد المجالات الحيوية والموائمة لرؤية المملكة 2030، وعرض استراتيجية المملكة ومشاريعها في هذا المجال.

شمل برنامج المنتدى مجموعة من الندوات وورش العمل تم خلالها مناقشة المواضيع المستجدة في مجال كفاءة الطاقة ودور الطاقة المتجددة وتقنياتها في تطوير مجال كفاءة الطاقة، كما جرى استعراض مجموعة من الممارسات الصحية التي تساهم في زيادة كفاءة الطاقة في المنازل والمنشآت الصناعية.

وتضمن المنتدى معرضاً لأهم المشاريع والمبادرات النوعية التي تساهم في تحسين كفاءة الطاقة في حرم الجامعات السعودية.

وقال مدير مركز التميز في كفاءة الطاقة د.فهد السليمان إن الاهتمام بمجال كفاءة الطاقة يتزايد بوتيرة عالية على مستوى العالم، كونه يساهم في التقليل من استهلاك الموارد الطبيعية ويساعد في تقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة، وتعتبر الطاقة المتجددة من أهم الموارد التي تساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتساعد على إنتاج الطاقة وتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية.

وأوضح أن المنتدى يتماشى مع توجه المملكة للتركيز على مجال الطاقة المتجددة وإعلان سمو ولي العهد، مؤخرا، عن مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، بالإضافة إلى إطلاق المملكة لعدد من المشاريع الاستراتيجية الواعدة مثل مشروع “نيوم” ومشروع البحر الأحمر ومبادرة “الرياض الخضراء” والعديد من المبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة ورفع مستوى كفاءة الطاقة في المملكة.

وقال إن الجامعة لديها الوعي الكبير بأهمية الأبحاث التطبيقية المتقدمة ذات العلاقة الوثيقة بأولويات التنمية الوطنية، كما أنها تمتلك خبرات بحثية متراكمة في مجال الطاقة المتجددة ولديها العديد من المشاريع التي يتم تنفيذها بمركز التميز البحثي للطاقة المتجددة الذي نهدف إلى جعله مركزاً وطنياً يسهم في التقدم البحثي والتسويق لتكنولوجيا الطاقة المتجددة في المملكة ومنطقة الخليج.

وذكر أنه، بالإضافة إلى مركز التميز البحثي للطاقة المتجددة، يعمل مركز التميز في كفاءة الطاقة بالجامعة على تقديم خدمات التدقيق الفني في مجال كفاءة الطاقة للمصانع والمباني، وذلك بإشراك طلاب الجامعة ضمن مشاريع المركز، حيث قام المركز بتدريب حوالي 140 طالباً في مجال كفاءة الطاقة، كما ساهم في تدريب عدد كبير من طلاب التدريب التعاوني.

وأضاف أن مركز التميز في كفاءة الطاقة يساهم في تطوير البرامج التعليمية ودعم نادي الطاقة بالجامعة وتنظيم المسابقات الطلابية في مجال كفاءة الطاقة لتحفيز الطلاب ودعمهم في إيجاد حلول إبداعية ومشاريع عملية تساهم في تطوير التقنيات والممارسات المتعلقة بكفاءة الطاقة.