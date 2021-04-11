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أمير الرياض يُكرم الطالب الفائز من تعليم الزلفي بجائزة مؤسسة حمدان آل مكتوم

أمير الرياض يُكرم الطالب الفائز من تعليم الزلفي بجائزة مؤسسة حمدان آل مكتوم

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أمير الرياض يُكرم الطالب الفائز من تعليم الزلفي بجائزة مؤسسة حمدان آل مكتوم

أمير الرياض يُكرم الطالب الفائز من تعليم الزلفي بجائزة مؤسسة حمدان آل مكتوم
http://almnatiq.net/?p=971303

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , محافظ الزلفي مسفر الضويحي ومدير إدارة التعليم بالمحافظة محمد الطريقي والطالب الفائز من تعليم المحافظة بجائزة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها (23) على مستوى دول الخليج العربي.

وهنأ سموه الفائز بالجائزة سليمان الفراج، معرباً عن فخره بمستوى قيادات التعليم والطلاب في المحافظة وعلى النموذج المشرف الذي ظهروا من خلاله وما أنجز من عمل مميز بدعم كريم واهتمام عالٍ من الحكومة الرشيدة.

من جهته ثمن الطريقي تكريم سمو أمير منطقة الرياض للطالب الفائز , ودعمه ومتابعته لمسيرة التعليم في المنطقة وحثه الدائم على إبراز الطاقات التربوية والطلابية.

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