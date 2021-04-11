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ميناء جدة الإسلامي يعلن توقف حركة الملاحة بسبب سرعة الرياح

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ميناء جدة الإسلامي يعلن توقف حركة الملاحة بسبب سرعة الرياح

ميناء جدة الإسلامي يعلن توقف حركة الملاحة بسبب سرعة الرياح
http://almnatiq.net/?p=971311
المناطق - مكة المكرمة:

تسببت زيادة سرعة الرياح، اليوم، في إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي.

وقال، حساب موقع إمارة منطقة مكة المكرّمة، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،: “إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي، بسبب زيادة سرعة الرياح”.

وكان قد أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرّمة اليوم -بمشيئة الله-، يفيد بنشاط للرياح السطحية، تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: جدة، والليث، ورابغ.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.

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