احدث الأخبار

أمير مكة يطلق ويضع حجرالأساس لـ 41 مشروعًا مائيًا بأكثر من 4.1 مليارات ريال
أبرز المواد
 “الأسهم السعودية” تغلق منخفضة بتداولات بلغت 7.6 مليارات ريال
أبرز المواد
 7 وفيات و799 إصابة جديدة حصيلة ضحايا كورونا خلال 24 ساعة في المملكة
أبرز المواد
 أمير الشرقية يرعى حفل حصول المختبر الإقليمي وبنك الدم بالدمام على جائزة “إحسان”
أبرز المواد
 القبض على (62) شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي في عدد من المناطق
أبرز المواد
 صدور الموافقة الكريمة على إقامة صلاة التراويح في الحرمين وتخفيفها إلى خمس تسليمات
أبرز المواد
 ميناء جدة الإسلامي يعلن توقف حركة الملاحة بسبب سرعة الرياح
أبرز المواد
 أمير الرياض يُكرم الطالب الفائز من تعليم الزلفي بجائزة مؤسسة حمدان آل مكتوم
أبرز المواد
 أمير نجران يثمَّن ما يقدم لأسر السجناء والمفرج عنهم
أبرز المواد
 إغلاق 145 منشأة وتحرير أكثر من 400 مخالفة لإجراءات “كورونا” في الشرقية
أبرز المواد
 أمين الاحساء يتابع تنفيذ المشاريع البلدية في ( البطحاء وسلوى )
المنطقة الشرقية
 إغلاق 10 مساجد مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة كورونا
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير مكة يطلق ويضع حجرالأساس لـ 41 مشروعًا مائيًا بأكثر من 4.1 مليارات ريال

أمير مكة يطلق ويضع حجرالأساس لـ 41 مشروعًا مائيًا بأكثر من 4.1 مليارات ريال

أبرز المواد
“الأسهم السعودية” تغلق منخفضة بتداولات بلغت 7.6 مليارات ريال

“الأسهم السعودية” تغلق منخفضة بتداولات بلغت 7.6 مليارات ريال

أبرز المواد
7 وفيات و799 إصابة جديدة حصيلة ضحايا كورونا خلال 24 ساعة في المملكة

7 وفيات و799 إصابة جديدة حصيلة ضحايا كورونا خلال 24 ساعة في المملكة

أبرز المواد
أمير الشرقية يرعى حفل حصول المختبر الإقليمي وبنك الدم بالدمام على جائزة “إحسان”

أمير الشرقية يرعى حفل حصول المختبر الإقليمي وبنك الدم بالدمام على جائزة “إحسان”

أبرز المواد

القبض على (62) شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي في عدد من المناطق

القبض على (62) شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي في عدد من المناطق
http://almnatiq.net/?p=971321
المناطق - واس:

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (62) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (51) مواطنًا و(11) مقيمًا من الجنسيات السودانية واليمنية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (2396) رأسًا من الإبل في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

روابط ذات صلة

أمير مكة يطلق ويضع حجرالأساس لـ 41 مشروعًا مائيًا بأكثر من 4.1 مليارات ريال

أمير مكة يطلق ويضع حجرالأساس لـ 41 مشروعًا مائيًا بأكثر من 4.1 مليارات ريال
“الأسهم السعودية” تغلق منخفضة بتداولات بلغت 7.6 مليارات ريال

“الأسهم السعودية” تغلق منخفضة بتداولات بلغت 7.6 مليارات ريال
7 وفيات و799 إصابة جديدة حصيلة ضحايا كورونا خلال 24 ساعة في المملكة

7 وفيات و799 إصابة جديدة حصيلة ضحايا كورونا خلال 24 ساعة في المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*