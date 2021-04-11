احدث الأخبار

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة في الجوف تقدم خدماتها في مركز الحديثة
أبرز المواد
 أمير مكة يطلق ويضع حجرالأساس لـ 41 مشروعًا مائيًا بأكثر من 4.1 مليارات ريال
أبرز المواد
 “الأسهم السعودية” تغلق منخفضة بتداولات بلغت 7.6 مليارات ريال
أبرز المواد
 7 وفيات و799 إصابة جديدة حصيلة ضحايا كورونا خلال 24 ساعة في المملكة
أبرز المواد
 أمير الشرقية يرعى حفل حصول المختبر الإقليمي وبنك الدم بالدمام على جائزة “إحسان”
أبرز المواد
 القبض على (62) شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي في عدد من المناطق
أبرز المواد
 صدور الموافقة الكريمة على إقامة صلاة التراويح في الحرمين وتخفيفها إلى خمس تسليمات
أبرز المواد
 ميناء جدة الإسلامي يعلن توقف حركة الملاحة بسبب سرعة الرياح
أبرز المواد
 أمير الرياض يُكرم الطالب الفائز من تعليم الزلفي بجائزة مؤسسة حمدان آل مكتوم
أبرز المواد
 أمير نجران يثمَّن ما يقدم لأسر السجناء والمفرج عنهم
أبرز المواد
 إغلاق 145 منشأة وتحرير أكثر من 400 مخالفة لإجراءات “كورونا” في الشرقية
أبرز المواد
 أمين الاحساء يتابع تنفيذ المشاريع البلدية في ( البطحاء وسلوى )
المنطقة الشرقية
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة في الجوف تقدم خدماتها في مركز الحديثة

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة في الجوف تقدم خدماتها في مركز الحديثة

أبرز المواد
أمير مكة يطلق ويضع حجرالأساس لـ 41 مشروعًا مائيًا بأكثر من 4.1 مليارات ريال

أمير مكة يطلق ويضع حجرالأساس لـ 41 مشروعًا مائيًا بأكثر من 4.1 مليارات ريال

أبرز المواد
“الأسهم السعودية” تغلق منخفضة بتداولات بلغت 7.6 مليارات ريال

“الأسهم السعودية” تغلق منخفضة بتداولات بلغت 7.6 مليارات ريال

أبرز المواد
7 وفيات و799 إصابة جديدة حصيلة ضحايا كورونا خلال 24 ساعة في المملكة

7 وفيات و799 إصابة جديدة حصيلة ضحايا كورونا خلال 24 ساعة في المملكة

أبرز المواد

أمير الشرقية يرعى حفل حصول المختبر الإقليمي وبنك الدم بالدمام على جائزة “إحسان”

أمير الشرقية يرعى حفل حصول المختبر الإقليمي وبنك الدم بالدمام على جائزة “إحسان”
http://almnatiq.net/?p=971324
المناطق - واس:

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم , حفل حصول المختبر الإقليمي وبنك الدم بالدمام على جائزة إحسان لعام 2020م وتحقيق المركز الأول على مستوى بنوك الدم بالمملكة في تحسين تجربة المريض.

وأشاد سموه بالدعم الذي يلقاه القطاع الصحي من القيادة – حفظها الله -، مما جعل الخدمات الصحية المقدمة للإنسان في المملكة مثالاً يحتذى به بين دول العالم، خاصة أن الخطط الإستراتيجية في هذا الوطن بُنيت على أساس أن الإنسان هو الأهم ومحور اهتمام القيادة.

وقال : إن العاملين في القطاع الصحي يقدمون رسالة سامية وأعمالاً جليلة لخدمة الإنسان دون تمييز أو تفرقة، وهذا ما جعل الخدمة متميزة وتقدم لمن يحتاجها بجودة وإتقان.

من جانبه نوه مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم العريفي بتحقيق المختبر الإقليمي وبنك الدم بالدمام هذا الإنجاز الذي يجير باسم كل العاملين بصحة الشرقية.

يذكر أن جائزة إحسان تقدَّم سنويًا من مركز تجربة المريض في وزارة الصحة، وتعد إحدى المبادرات التي تهدف إلى تحفيز المنشآت على مستوى المملكة للإبداع والتميز.

روابط ذات صلة

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة في الجوف تقدم خدماتها في مركز الحديثة

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة في الجوف تقدم خدماتها في مركز الحديثة
أمير مكة يطلق ويضع حجرالأساس لـ 41 مشروعًا مائيًا بأكثر من 4.1 مليارات ريال

أمير مكة يطلق ويضع حجرالأساس لـ 41 مشروعًا مائيًا بأكثر من 4.1 مليارات ريال
“الأسهم السعودية” تغلق منخفضة بتداولات بلغت 7.6 مليارات ريال

“الأسهم السعودية” تغلق منخفضة بتداولات بلغت 7.6 مليارات ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*