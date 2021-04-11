أمير الشرقية يرعى حفل حصول المختبر الإقليمي وبنك الدم بالدمام على جائزة “إحسان”

المناطق - واس:

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم , حفل حصول المختبر الإقليمي وبنك الدم بالدمام على جائزة إحسان لعام 2020م وتحقيق المركز الأول على مستوى بنوك الدم بالمملكة في تحسين تجربة المريض.



وأشاد سموه بالدعم الذي يلقاه القطاع الصحي من القيادة – حفظها الله -، مما جعل الخدمات الصحية المقدمة للإنسان في المملكة مثالاً يحتذى به بين دول العالم، خاصة أن الخطط الإستراتيجية في هذا الوطن بُنيت على أساس أن الإنسان هو الأهم ومحور اهتمام القيادة.



وقال : إن العاملين في القطاع الصحي يقدمون رسالة سامية وأعمالاً جليلة لخدمة الإنسان دون تمييز أو تفرقة، وهذا ما جعل الخدمة متميزة وتقدم لمن يحتاجها بجودة وإتقان.



من جانبه نوه مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم العريفي بتحقيق المختبر الإقليمي وبنك الدم بالدمام هذا الإنجاز الذي يجير باسم كل العاملين بصحة الشرقية.



يذكر أن جائزة إحسان تقدَّم سنويًا من مركز تجربة المريض في وزارة الصحة، وتعد إحدى المبادرات التي تهدف إلى تحفيز المنشآت على مستوى المملكة للإبداع والتميز.