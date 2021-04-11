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“الأسهم السعودية” تغلق منخفضة بتداولات بلغت 7.6 مليارات ريال

“الأسهم السعودية” تغلق منخفضة بتداولات بلغت 7.6 مليارات ريال

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“الأسهم السعودية” تغلق منخفضة بتداولات بلغت 7.6 مليارات ريال

“الأسهم السعودية” تغلق منخفضة بتداولات بلغت 7.6 مليارات ريال
http://almnatiq.net/?p=971333
المناطق - واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 73.81 نقطة ليقفل عند مستوى 9938.32 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 320 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجزيرة ريت، وأسمنت الشمالية، والزامل للصناعة، واللجين، وسايكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات تبوك الزراعية، وإعمار، وصدر، واليمامة للحديد، والسعودي الفرنسي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.17% و 4.93%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وأسمنت الشمالية، وإعمار، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات دار الأركان، والراجحي، والإنماء، والمصافي، وأسمنت الشمالية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 430.64 نقطة ليقفل عند مستوى 23851.14 نقطة، وبتداولات بلغت 37 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 550 ألف سهم تقاسمتها 985 صفقة.

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