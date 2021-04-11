أمير مكة يطلق ويضع حجرالأساس لـ 41 مشروعًا مائيًا بأكثر من 4.1 مليارات ريال

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة ، ومعالي وزيرالبيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي ، 29 مشروعًا مائيًا وبيئيًا وتحلية بتكلفة مالية تجاوزت 1.8 مليار ريال، لخدمة أكثر من 3.9 ملايين مستفيد في العديد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة.



ووضع سموه حجر الأساس لـ 12 مشروعًا تنمويًا لخدمات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه في عدد من مدن ومحافظات المنطقة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 2.3 مليار ريال.



وتشمل المشروعات التي تم تدشينها اليوم 12 مشروعًا في محافظة جدة تخدم أكثر من 192 ألف مستفيد، منها 4 مشروعات خطوط مياه داعمة، وشبكات فرعية بأطوال تجاوزت 131 كيلومترًا لمواكبة الطلب على المياه، ورفع الكفاءة التشغيلية، ومعدلات التوزيع اليومية إلى 22 ساعة يوميًا، وتقليل الاعتماد على صهاريج نقل المياه في 4 أحياء، هي: البشائر، والفيصلية، والفلاح، والعزيزية، بتكلفة مالية تجاوزت 110 ملايين ريال لخدمة أكثر من 44 ألف مستفيد.



إضافة إلى تنفيذ وتشغيل 8 مشروعات لشبكات وتوصيلات الصرف الصحي المنزلية في جدة، لتخدم أكثر من 148 ألف مستفيد جديد في 22 حيًا تشمل: العليا، والنور، الرحاب، ومشرفة، والفيحاء، والورود، والثغر، والجامعة، والأندلس، والهدى الجنوبي، والعزيزية، والنسيم، وبني مالك، والربوة، والسلامة، وكيلو 14، والزهراء، والخالدية، والفيصلية، ومخطط بن حمد، والمتنزهات، وأم السلم، وذلك بعد ربطها أكثر من 7654 عقارًا بالشبكات، وصولًا إلى محطات المعالجة في شمال وجنوب محافظة جدة بأطوال تجاوزت 148 كيلومترًا، وبتكلفة مالية تجاوزت 531 مليون ريال.



كما شملت المشروعات التي تخدم مدينة مكة المكرمة : تأهيل وتطوير محطة الضخ الرئيسة لتحسين الكفاءة التشغيلية، ومعدلات التوزيع اليومية لتصل في المتوسط إلى 21 ساعة يومًا عبر الشبكات، ومشروعات لزيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئية شملت تنفيذ توصيلات صرف صحي منزلية، وربط أكثر من 12400 عقار بالشبكة العامة والخطوط الناقلة لمحطات المعالجة البيئية في حدا وعرنة، و بأطوال تجاوزت 49 كيلو مترًا طوليًا لخدمة أكثر من 241 ألف مستفيدًا جديدًا، بتكلفة مالية تجاوزت 234 مليون ريال.



كما تم الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات بمحافظة الطائف : منها مشروعين مائيين لتعزيز خدمات إيصال مياه الشرب إلى المستفيدين، وزيادة نسبة التغطية في محافظة الطائف، وتنفيذ وتشغيل مشروعين تضمنا خطوط نقل المياه المحلاة، وشبكات التوزيع بأطوال تجاوزت 105 كيلومترات لخدمة أكثر من 11 ألف مستفيد جديد في 10 أحياء تشمل: جبرة، والجال، والقلت، والفيصلية، والقمرية، والجفيجف، والمليساء، والزهور، والقطبية الشرقية، والقطبية الغربية)، بتكلفة مالية تجاوزت 131 مليون ريال، إضافة إلى 6 مشروعات لزيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئية في محافظة الطائف، شملت خطوط نقل وشبكات فرعية بأطوال تجاوزت 99 كيلو مترًا في أحياء: وادي العرج، والشرفية، والواسط، والحلقة الشرقية، وعشيرة، وذلك لخدمة أكثر من 11 ألف مستفيد جديد، بتكلفة مالية تجاوزت 258 مليون ريال، إضافة إلى تدشين مشروع نظام نقل مياه الطائف – تربة / رنية/ الخرمة التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بطاقة إنتاجية 156,248 م3/يوم بتكلفة 518,152,808 ريالات، لخدمة 625.000 مستفيدًا.



وشمل التدشين أيضًا تنفيذ 5 مشروعات أخرى في محافظات القنفذة وثول ورنية ومركز الغريف، شملت تنفيذ خزان تشغيلي وشبكات مياه بأطوال تجاوزت 220 كيلو مترًا طوليًا، وتوصيلات مياه منزلية تجاوز عددها 4800 توصيلة منزلية لخدمة أكثر من 93 ألف مستفيد جديد، وبتكلفة مالية تجاوزت 81 مليون ريال.



وتضمنت المشروعات التي وضع حجر أساسها سمو أمير منطقة مكة المكرمة: مشروع استبدال محطة تحلية الشعيبة 1 بتقنية التناضح العكسي ضمن مبادرة تحسين كفاءة الأصول ورفع كفاءة الطاقة بطاقة إنتاجية تقدر بـ600,000 م3 / يوم ، بتكلفة تبلغ نحو 1.67 مليار ريال لخدمة 2,820,000 مستفيد، ويهدف المشروع إلى ضمان وأمن واستمرارية إمداد المياه إلى منطقة مكة المكرمة ، فيما سيحقق زيادة إنتاجية المياه المحلاة بنسبة 169% ، كما يخفض استهلاك الطاقة من 15.9 كيلووات ساعة لكل متر مكعب إلى 2.75 كيلووات ساعة لكل متر مكعب، وهو رقم قياسي، فضلاً عن وفورات في الوقود تقدر بـ 15 الف برميل مكافئ يوميا، وفورات مالية تقدر بأكثر من مليار ريال سنوي.



وسيحقق المشروع خفض التكاليف الرأسمالية تقدّر بـ 30% مقارنة بالمشاريع المماثلة، إضافة إلى زيادة الالتزام البيئي من خلال خفض الانبعاثات الغازية لثاني أكسيد تقدر بمليوني طن سنوي، إضافة إلى مشروعات الشركة الوطنية للمياه ، التي تشمل تنفيذ شبكة مياه المظيلف، وتنفيذ الخطوط الناقلة لمياه الشرب من الخزان الإستراتيجي إلى الخزانات العالية بمحافظة تربة، وتنفيذ شبكة مياه محافظة الليث، وإنشاء شبكة الصرف الصحي، و3 محطات رفع في مدينة الليث، وتشييد محطتي المعالجة بمحافظتي الليث والقنفذة، وتنفيذ محطة الرفع وخط تصريف الصرف الصحي بمدينة رابغ، وتنفيذ وإنشاء شبكة الصرف الصحي بمدينة الطائف، ومشروع شبكة المياه بأحياء سلطانة والمضباع في محافظة الطائف بتكلفة إجمالية تصل إلى 676 مليون ريال.



كما شهد سمو أمير منطقة مكة المكرمة أيضًا توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المياه الوطنية ، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، للتعاون ونقل المعرفة في برامج بحثية تشمل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين في مجالات تقنيات المعالجة الصحية، ومثل شركة المياه الوطنية في مراسم توقيع مذكرة التفاهم نائب الرئيس للمشاريع والخدمات الفنية المهندس منصور بن محمد أبوثنين ، فيما مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية البروفيسور ماثيو فرانسيس ماكابي.



وقدّم سمو الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الاهتمام بكل ما من شأنه توفير الخدمات المائية والبيئية للمواطن، موجهًا شكره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة، والعاملين في الوزارة على يقومون به.



من جانبه قدم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، شكره لأمير منطقة مكة المكرمة على اهتمامه ومتابعته لمشروعات المياه والخدمات البيئية في المنطقة، مبينًا أن المشروعات التي دشنها سموه تخدم مدينة مكة المكرمة، ومحافظات جدة والطائف والقنفذة ورنية و مركزي ثول والغريف.