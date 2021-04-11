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وحدات الأحوال المدنية المتنقلة في الجوف تقدم خدماتها في مركز الحديثة

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة في الجوف تقدم خدماتها في مركز الحديثة

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وحدات الأحوال المدنية المتنقلة في الجوف تقدم خدماتها في مركز الحديثة

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة في الجوف تقدم خدماتها في مركز الحديثة
http://almnatiq.net/?p=971338
المناطق - واس:

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف خدماتها للرجال والنساء في مركز الحديثة.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة “موجودين” التي تقدم خدمات الأحوال المدنية في المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب للأحوال المدنية، وذلك خلال أوقات العمل الرسمي لمدة أسبوع.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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