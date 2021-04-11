هاتفيًا.. ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين بقرب حلول شهر رمضان

المناطق - واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان المبارك.



وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لجلالته على التهنئة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذا الشهر المبارك على الأمة الإسلامية بالمزيد من التقدم والازدهار.