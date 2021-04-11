احدث الأخبار

أمير الباحة يطلق حملة “بأيدينا الباحة أجمل”
أبرز المواد
 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تختتم منتدى “أسبوع كفاءة الطاقة”
أبرز المواد
 أمير مكة المكرمة يشهد إطلاق المرحلة الأولى من المنتجات الوطنية الطبية
أبرز المواد
 متعب البرغش يؤكد تعذر رؤية الهلال اليوم ويوضح موعد الترائي غدًا
أبرز المواد
 رئاسة الحرمين تعلن جدول الأئمة لصلاتي التراويح والتهجد خلال شهر رمضان
أبرز المواد
 هاتفيًا.. ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين بقرب حلول شهر رمضان
منوعات
 وحدات الأحوال المدنية المتنقلة في الجوف تقدم خدماتها في مركز الحديثة
أبرز المواد
 أمير مكة يطلق ويضع حجرالأساس لـ 41 مشروعًا مائيًا بأكثر من 4.1 مليارات ريال
أبرز المواد
 “الأسهم السعودية” تغلق منخفضة بتداولات بلغت 7.6 مليارات ريال
أبرز المواد
 7 وفيات و799 إصابة جديدة حصيلة ضحايا كورونا خلال 24 ساعة في المملكة
أبرز المواد
 أمير الشرقية يرعى حفل حصول المختبر الإقليمي وبنك الدم بالدمام على جائزة “إحسان”
أبرز المواد
 القبض على (62) شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي في عدد من المناطق
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير الباحة يطلق حملة “بأيدينا الباحة أجمل”

أمير الباحة يطلق حملة “بأيدينا الباحة أجمل”

أبرز المواد
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تختتم منتدى “أسبوع كفاءة الطاقة”

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تختتم منتدى “أسبوع كفاءة الطاقة”

أبرز المواد
أمير مكة المكرمة يشهد إطلاق المرحلة الأولى من المنتجات الوطنية الطبية

أمير مكة المكرمة يشهد إطلاق المرحلة الأولى من المنتجات الوطنية الطبية

أبرز المواد
متعب البرغش يؤكد تعذر رؤية الهلال اليوم ويوضح موعد الترائي غدًا

متعب البرغش يؤكد تعذر رؤية الهلال اليوم ويوضح موعد الترائي غدًا

أبرز المواد

هاتفيًا.. ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين بقرب حلول شهر رمضان

هاتفيًا.. ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين بقرب حلول شهر رمضان
http://almnatiq.net/?p=971342
المناطق - واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لجلالته على التهنئة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذا الشهر المبارك على الأمة الإسلامية بالمزيد من التقدم والازدهار.

روابط ذات صلة

أمين الاحساء يتابع تنفيذ المشاريع البلدية في ( البطحاء وسلوى )

أمين الاحساء يتابع تنفيذ المشاريع البلدية في ( البطحاء وسلوى )
«نقاء» تطلق حملة «عيش_بنقاء» لمكافحة التدخين في رمضان

«نقاء» تطلق حملة «عيش_بنقاء» لمكافحة التدخين في رمضان
الكشف عن مادة غذائية شائعة تساعد في التخلص من دهون البطن!

الكشف عن مادة غذائية شائعة تساعد في التخلص من دهون البطن!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*