رئاسة الحرمين تعلن جدول الأئمة لصلاتي التراويح والتهجد خلال شهر رمضان

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه سيؤم المصلين في صلاتي التراويح والتهجد في المسجد الحرام طوال شهر رمضان المبارك في الثلاث تسليمات الأولى من اليوم الأول الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفي الليلة الثانية يكون الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم في التسليمات الثلاث الأولى وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، والليلة الثالثة في الثلاث التسليمات الأولى الدكتور عبدالله بن عواد الجهني وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي.



وبينت الرئاسة أنه سيستمر هذا الترتيب إلى نهاية العشرين ليلة، وفي ليلة 21 سيؤم المصلين في الثلاث التسليمات الأولى من صلاة التراويح الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة وفي التسليمتين الأخيرتين الدكتور ياسر الدوسري وفي ليلة 22 الدكتور سعود الشريم والدكتور ماهرالمعيقلي، وليلة 23 الدكتور بندر بليلة والدكتور ياسر الدوسري، وليلة 24 الدكتور بندر بليلة والدكتور ياسرالدوسري.



وسيؤم المصلين في ليلة 25 الدكتور بندر بليلة والدكتور ياسر الدوسري، وليلة 26 الدكتور سعود الشريم والدكتور ماهر المعيقلي، وليلة 27 و28 و29 الدكتور بندر بليلة والدكتور ياسر الدوسري، فيما يؤم ليلة 30 الدكتور سعود الشريم والدكتور ماهر المعيقلي.



وأشارت الرئاسة إلى أنه سيتولى الإمامة في صلاة التهجد ليلة 21 في التسليمات الثلاث الأولى الدكتور عبدالله الجهني والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الدكتور عبدالرحمن السديس وفي ليلة 22 الدكتور ياسر الدوسري والدكتور بندر بليلة، بينما ليلة 23 الدكتور عبدالله الجهني والدكتور عبدالرحمن السديس، وفي ليلة 24 الدكتور سعود الشريم والدكتور ماهر المعيقلي، مبينة أنه سيستمر هذا الترتيب إلى نهاية شهر رمضان المبارك بمشيئة الله.