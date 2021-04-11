أمير الباحة يطلق حملة “بأيدينا الباحة أجمل”

المناطق - الباحة:

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الحملة التطوعية الميدانية “بأيدينا..الباحة أجمل” ، والتي تستهدف المنتزهات والحدائق في منطقة الباحة وجميع محافظاتها ، بتنظيم مجلس شباب منطقة الباحة ولجانه التنسيقية بالمحافظات وبالشراكة مع أمانة المنطقة وبلدياتها بحضور أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط وبالاتصال المرئي مع المحافظين ورؤساء البلديات وفرق العمل من المتطوعين والمتطوعات بجميع المحافظات.

وقال سمو أمير المنطقة في كلمته : “بسم الله وعلى بركة الله أعلن إطلاق المبادرة النوعية تحت شعار (بأيدينا .. الباحة أجمل) استعدادًا لموسم الصيف لهذا العام، ولنشر ثقافة نظافة المنتزهات وتكثيف أعمال التحسين والتجميل والنظافة العامة والإصحاح البيئي للحدائق والمنتزهات، مع تنفيذ نقوش وجداريات ومعالم جمالية تعكس هوية المنطقة، متطلعاً إلى أن تكون نتائج هذه المبادرة ايجابية وذات قيمة وأثر، مع شكرنا لجميع القائمين على هذه المبادرة ممثلة في أمانة المنطقة ومجلس شباب المنطقة على جهودهم، مع شكري لجميع الجهات المشاركة والعاملة من المتطوعين والمتطوعات، متمنياً لهم مواصلة أعمالهم المميزة وتقديم المبادرات النوعية والتسويقية للتعريف بالمنطقة سياحياً” .

يذكر أن حملة (بأيدينا .. الباحة أجمل) تهدف إلى نشر ثقافة نظافة المنتزهات والحدائق وتهيئتها، وتكثيف أعمال التحسين والتجميل والنظافة العامة والإصحاح البيئي وإضفاء النقوش والجداريات المعبرة بأشكال جمالية تعكس هوية المنطقة، ويشارك في تنفيذها ميدانياً عدد من المتطوعين من شباب وشابات منطقة الباحة، ومتطوعي الأمانة والبلديات والجهات والهيئات والجمعيات والفرق التطوعية وتستمر لثلاثة أسابيع.