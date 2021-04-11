الأمير فيصل بن مشعل يكرم الفائزين بمسابقة مدرستي الرقمية بتعليم القصيم

المناطق - واس:

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم 28 مشاركًا ومشاركة، الفائزين بالمركزين الأول والثاني في مجالات مسابقة مدرستي الرقمية السابعة، من ضمن الـ140 الذين فازوا بالمسابقة، التي احتوت ما يقارب من 253 ألف منتج تقني على مستوى الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، بدعم من رجل الأعمال محمد بن إبراهيم الخضير، وذلك بمقر الإمارة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير تعليم المنطقة محمد بن سليمان الفريح.



وبارك سموه هذا المنجز، مبديًا فخره واعتزازه بالدافعية والإيجابية التي وقفت خلف الدخول بالمسابقة من قبل جميع المشاركين والمشاركات، الأمر الذي يعكس حرص أبناء الوطن على تنمية وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم المعرفية.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما تحقق من مخرجات إيجابية في منصة مدرستي للتعليم عن بُعد، التي تعد رائدة كونها أسهمت في تعزيز دور التقنية في التحصيل العلمي لطلاب وطالبات التعليم ، وتكريس هذه التجربة الناجحة على جميع المستويات العلمية والعملية.



وثمّن الأمير فيصل بن مشعل الدور الفاعل لرجال الأعمال بالمنطقة، ومن بينهم رجل الأعمال الشيخ محمد الخضير، الذي يؤكد دورهم في المسؤولية المجتمعية وتشجيع الطلاب والطالبات.



من جانبها استعرضت مدير مركز التميز في تعليم القصيم بشرى العنزي مراحل المسابقة، وآلية وضوابط التقييم والتحكيم للمشارَكات، والهدف الذي تسعى إليه المسابقة، من خلال تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني، والتعليم عن بعد ونشر ثقافته.



وبينت أن المجال الرقمي مسار رئيسي لتعزيز متطلبات التحول نحو مجتمع المعرفة، ونشر ثقافة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، مما جعل وزارة التعليم تستحدث مسابقة مدرستي الرقمية لإثراء هذا المحتوى، الذي وصلت فيه أرقام المنتجات والمشاركات إلى ما يقرب من 253 ألف منتج.



بدوره ثمن مدير التعليم بالقصيم محمد الفريح لسمو أمير منطقة القصيم رعايته وتكريمه للفائزين بمسابقة مدرستي الرقمية، ودعمه المتواصل لكل مبادرات التعاون والتكامل بين التعليم في المنطقة والقطاع الخاص ورجال الأعمال ، بما يخدم البيئة التعليمية ويسهم في رفع حيوية وجاذبية الواقع التعليمي.



كما ثمن لرجل الأعمال محمد الخضير هذا الدعم، والإسهامات الداعمة للإدارة العامة.



وفي ختام اللقاء كرم سمو أمير منطقة القصيم رجل الأعمال محمد بن إبراهيم الخضير نظير دعمه لمسابقة مدرستي الرقمية بالمنطقة.



يذكر أن وزارة التعليم أطلقت مسابقة “مدرستي” الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد لتعزيز مشاركة المجتمع ومنسوبي التعليم والمهتمين في نشر ثقافة التعليم عن بُعد، الأمر الذي أسهم فيه رجل الأعمال محمد بن إبراهيم الخضير بتكفله برعاية المسابقة على مستوى الإدارة العامة لتعليم القصيم بمبلغ نصف مليون ريال، كأكبر دعم للجائزة على مستوى الوزارة.