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“كفى” توعي أكثر من 2000 طالب بأضرار تناول المنشطات خلال فترة الاختبارات

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“كفى” توعي أكثر من 2000 طالب بأضرار تناول المنشطات خلال فترة الاختبارات

“كفى” توعي أكثر من 2000 طالب بأضرار تناول المنشطات خلال فترة الاختبارات
http://almnatiq.net/?p=971395

قدمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة برنامجها التوعوي والتثقيفي عن بعد (جيل)، لأكثر من 2000 طالب من مختلف المراحل الدراسية.

وبين مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان أن مبادرة جيل تقام بالتعاون مع إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم مكة المكرمة وذلك تفعيلاً للشراكة المبرمة بين الجمعية وتعليم مكة، وقد أوتيت ثمارها بتنفيذ المبادرة عن بعد خلال الفصل الثاني في سبعة مدارسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية بواقع برنامج لكل مدرسة إذ بلغ عدد المستفيدين من تلك البرامج أكثر من 2000 طالب، مقدماً شكره لإدارة تعليم مكة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد على حسن تعاونها وإتاحة الفرصة لتوعية الطلاب بأضرار هذه الآفة.

وحث الحمدان الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد استعداداً للاختبارات النهائية، داعياً المولى لهم بالتوفيق والنجاح، والابتعاد ثم الابتعاد عن المنشطات وحبوب الكبتاجون التي يروج تجار المخدرات بفعاليتها وفائدتها، فيما هي بالحقيقة أول طريق الإدمان والضياع.

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