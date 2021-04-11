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أمير الشرقية ونائبه يستقبلان القائمة بأعمال السفارة الأمريكية

أمير الشرقية ونائبه يستقبلان القائمة بأعمال السفارة الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=971403

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ، والقنصل العام الأمريكي بالظهران بالإنابة دينكا ماسيك.

وجرى تبادل الأحاديث الودية خلال اللقاء، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

ونوه سموه بالعلاقات التي تربط البلدين الصديقين، والرؤية المشتركة في مختلف الموضوعات، والتعاون الاقتصادي والثقافي في مختلف المجالات.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية مارتينا سترونغ، والقنصل العام الأمريكي في الظهران بالإنابة دينكا ماسيك.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاجتماعان عدد من منسوبي السفارة الأمريكية والقنصلية بالظهران.

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