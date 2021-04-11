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تهيئة المساجد والجوامع بتبوك استعداداً لشهر رمضان المبارك

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تهيئة المساجد والجوامع بتبوك استعداداً لشهر رمضان المبارك

تهيئة المساجد والجوامع بتبوك استعداداً لشهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=971404
المناطق - واس

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك استعداداته لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال فريق عمل من المراقبين والفنيين للوقوف على الجوامع والمساجد وبحث احتياجاتها وتهيئتها وتجهيزها وزيادة مستوى الأداء في الخدمات الخاصة بأعمال الصيانة والنظافة والتعقيم وتأمين جميع متطلباتها.
وأوضح مدير الفرع عادل الشامان أنه جرت تهيئة وتجهيز المساجد والجوامع بمدينة تبوك واستكمال كل أعمال الصيانة والنظافة والتعقيم والمتطلبات الاحترازية والوقائية، مع الأخذ بالحسبان الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المتضمنة وضع الملصقات واللوحات الإرشادية التي تحث المصلين على تطبيق مسافة التباعد الجسدي ولبس الكمام وإحضار سجادة خاصة للصلاة، داعيا أئمة الجوامع والمساجد إلى التقيد بتوجيهات الوزارة وعدم التهاون في تطبيق التعليمات الموصى بها من الجهات المعنية.

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