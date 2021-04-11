احدث الأخبار

تصدق وأنفق ولا تبطل صدقتك بالتصوير
منوعات
 رئيس وأعضاء نادي بيشة: الشعور بالمسؤولية قادنا إلى “الأولى”
أبرز المواد
 برنامج “ندلب” يوقع مذكرتي شراكة مع جامعتي الملك فيصل وجدة لتأهيل الكفاءات الوطنية
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تسحب قطن”Care Plus” الطبي لعدم تسجيله
محليات
 مستشفى الملك عبدالعزيز بالأحساء ينفذ فرضية وقوع حادث حريق وانسكاب مادة كيميائية
أبرز المواد
 أمانة حفرالباطن تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 أمير الشرقية يحث أهالي المنطقة على التمسك بالإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا
أبرز المواد
 المحكمة العليا: لم يرد إلينا ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان
أبرز المواد
 جامعة الملك سعود: اختبارات المقررات النظرية “عن بُعد”.. والعملية “حضورياً”
منطقة الرياض
 أمير الشرقية: الخدمات الصحية المقدمة في المملكة مثالاً يحتذى به
أبرز المواد
 أمير الشرقية ونائبه يستقبلان القائمة بأعمال السفارة الأمريكية
أبرز المواد
 تهيئة المساجد والجوامع بتبوك استعداداً لشهر رمضان المبارك
منطقة تبوك
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدق وأنفق ولا تبطل صدقتك بالتصوير

تصدق وأنفق ولا تبطل صدقتك بالتصوير

منوعات
رئيس وأعضاء نادي بيشة: الشعور بالمسؤولية قادنا إلى “الأولى”

رئيس وأعضاء نادي بيشة: الشعور بالمسؤولية قادنا إلى “الأولى”

أبرز المواد
برنامج “ندلب” يوقع مذكرتي شراكة مع جامعتي الملك فيصل وجدة لتأهيل الكفاءات الوطنية

برنامج “ندلب” يوقع مذكرتي شراكة مع جامعتي الملك فيصل وجدة لتأهيل الكفاءات الوطنية

أبرز المواد
“الغذاء والدواء” تسحب قطن”Care Plus” الطبي لعدم تسجيله

“الغذاء والدواء” تسحب قطن”Care Plus” الطبي لعدم تسجيله

محليات

أمير الشرقية يحث أهالي المنطقة على التمسك بالإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا

أمير الشرقية يحث أهالي المنطقة على التمسك بالإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=971409
المناطق - الشرقية:

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية باسمه وباسم أهالي المنطقة أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله بمناسبة قرب دخول شهر رمضان المبارك.

ووجه سموه كلمة لأبناء وبنات المنطقة الشرقية حول ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا قال فيها: “الإخوة والأخوات الأبناء والبنات من أهالي المنطقة الشرقية والمقيمين فيها، لقد كان لبلادنا ولله الحمد وبتوجيه ومتابعة من القيادة الرشيدة خطوات مميزة ومبادرات محمودة في التعامل مع جائحة كورونا التي أصابت العالم إضافة إلى توفير اللقاحات بشكل مجاني للجميع دون تمييز في خطوة إنسانية سامية لم نشاهدها في كثير من البلدان خلال الفترة الماضية”.

وأضاف : “لقد كان لها السبق في فرض إجراءات احترازية لمكافحة انتقال العدوى بين السكان كما عملت على توفير كافة سبل العناية الصحية للمصابين وهذا ولله الحمد من النعم التي تزخر بها بلادنا والتي تستلزم منا شكر الخالق سبحانه وتقدير الجهود التي بذلتها الدولة وأبناءها من كافة القطاعات والجهات للتعامل مع هذه الجائحة، وقد لاحظتم مع التزامنا جميعاً بالإجراءات الاحترازية خلال الاشهر الماضية انخفاض أعداد الإصابات، وهو ما انعكس على الإجراءات والقيود التي فرضت فتم تخفيضها تمهيداً لعودة الحياة الى طبيعتها لاسيما مع توفر اللقاحات وتراكم الخبرة في التعامل مع آثار تلك الجائحة”.

وأردف: “ولكن ذلك ربما أحدث نوع من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية وعلى أثر ذلك وكما شاهدتم خلال الفترة القريبة الماضية فقد بدأت أعداد المصابين في الارتفاع من جديد وهو مؤشر مزعج للجميع، ومن هذا المنطلق ومع اقتراب دخول الشهر الفضيل أعاده الله علينا وعليكم وعلى وطننا بالخير فإني أجدد الدعوة لنفسي وللجميع بتطبيق كافة التعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية وأن نتحلى بروح المسئولية وأن لا نرضى بأي سلوك يخالف تلك الإجراءات من قريب أو بعيد حتى لا تستمر تلك الأرقام في الارتفاع وينعكس ذلك الأثر على الجميع”.

وأكمل سمو الامير: “أدعو الجهات المسؤولة كافة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومخالفة المتهاونين من الأفراد والمنشآت والكيانات العامة والخاصة، لرفع درجة الحرص وعدم إتاحة الفرصة للمتهاونين للإضرار بالوطن والمجتمع، كما ندعو الجهات والمنشآت لتوعية منسوبيها وكذلك أولياء الأمور لتوعية أبناءهم بضرورة التقيد بالضوابط الصحية والأسر عموماً بالأخذ بالأسباب وعدم التهاون”.

وسأل سموه في ختام كلمته الله العلي القدير أن يحفظ البلاد وقيادتها وشعبها من كل مكروه وأن يديم على الوطن نعم الامن والأمان والصحة والتقدم والنماء.

روابط ذات صلة

رئيس وأعضاء نادي بيشة: الشعور بالمسؤولية قادنا إلى “الأولى”

رئيس وأعضاء نادي بيشة: الشعور بالمسؤولية قادنا إلى “الأولى”
برنامج “ندلب” يوقع مذكرتي شراكة مع جامعتي الملك فيصل وجدة لتأهيل الكفاءات الوطنية

برنامج “ندلب” يوقع مذكرتي شراكة مع جامعتي الملك فيصل وجدة لتأهيل الكفاءات الوطنية
مستشفى الملك عبدالعزيز بالأحساء ينفذ فرضية وقوع حادث حريق وانسكاب مادة كيميائية

مستشفى الملك عبدالعزيز بالأحساء ينفذ فرضية وقوع حادث حريق وانسكاب مادة كيميائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*