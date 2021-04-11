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المحكمة العليا: لم يرد إلينا ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان

المحكمة العليا: لم يرد إلينا ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان
http://almnatiq.net/?p=971419
المناطق - واس

صدر عن المحكمة العليا اليوم التصريح التالي:
الحمدُلله وحدهَ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فبناءً على ما أعلنته المحكمة العليا بشأن ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ؛ فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة، وللأسباب التي أشارت إليها المحكمة في إعلانها؛ ستعقد ـ إن شاء الله تعالى ـ جلسة مساء يوم غدٍ الاثنين، وتصدر قراراً بهذا الشأن، وسيتم إعلانه حسب المتبع.
والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

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