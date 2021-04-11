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أمانة حفرالباطن تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك

أمانة حفرالباطن تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=971423
المناطق – فتحيه عبدالله:

أنهت أمانة محافظة حفرالباطن كافة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال خطتها الرقابية على المنشآت التجارية وخاصة المتعلقة بالصحة العامة، واستعداد جميع الإدارات والبلديات.

وأوضح أمين محافظة حفرالباطن المهندس خلف بن حمدان العتيبي، أنه تم توجيه كافة البلديات باستعداد  الفرق الرقابية وكافة الإدارات، تزامناً مع دخول شهر رمضان المبارك، لخدمة المواطنين والمقيمين، إضافة إلى تكوين فريق عمل من مراقبين ومختصين يقومون بجولات رقابية تفتيشية على محال الأغذية، وبيع اللحوم وسوق الأغنام وسوق الأسماك ومعامل التعبئة بالمحافظة على ثلاث فترات ومتابعة طرق إعداد الأغذية، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك.

وأشار إلى أن الأمانة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالصحة العامة، ومنها تشديد الرقابة الصحية على المطاعم والبوفيهات ومحال الوجبات السريعة، والتشديد على النظافة العامة واستخدام الطرق الصحية في تنظيف وتطهير هذه الأماكن، وعلى الباعة الجائلين لافتاً إلى أن فرق التفتيش بالبلديات  تعمل على تطبيق الشروط والضوابط الصحية للتثبّت من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق ” توكلنا “؛ في المنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.

ودعَا الأمين الجميع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات (940) لمعالجتها.

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