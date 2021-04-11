احدث الأخبار

“الشؤون الإسلامية”: جمع صلاة التروايح والقيام وألا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء
أبرز المواد
 تصدق وأنفق ولا تبطل صدقتك بالتصوير
منوعات
 رئيس وأعضاء نادي بيشة: الشعور بالمسؤولية قادنا إلى “الأولى”
أبرز المواد
 برنامج “ندلب” يوقع مذكرتي شراكة مع جامعتي الملك فيصل وجدة لتأهيل الكفاءات الوطنية
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تسحب قطن”Care Plus” الطبي لعدم تسجيله
محليات
 مستشفى الملك عبدالعزيز بالأحساء ينفذ فرضية وقوع حادث حريق وانسكاب مادة كيميائية
أبرز المواد
 أمانة حفرالباطن تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 أمير الشرقية يحث أهالي المنطقة على التمسك بالإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا
أبرز المواد
 المحكمة العليا: لم يرد إلينا ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان
أبرز المواد
 جامعة الملك سعود: اختبارات المقررات النظرية “عن بُعد”.. والعملية “حضورياً”
منطقة الرياض
 أمير الشرقية: الخدمات الصحية المقدمة في المملكة مثالاً يحتذى به
أبرز المواد
 أمير الشرقية ونائبه يستقبلان القائمة بأعمال السفارة الأمريكية
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

“الشؤون الإسلامية”: جمع صلاة التروايح والقيام وألا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء

“الشؤون الإسلامية”: جمع صلاة التروايح والقيام وألا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء

أبرز المواد
تصدق وأنفق ولا تبطل صدقتك بالتصوير

تصدق وأنفق ولا تبطل صدقتك بالتصوير

منوعات
رئيس وأعضاء نادي بيشة: الشعور بالمسؤولية قادنا إلى “الأولى”

رئيس وأعضاء نادي بيشة: الشعور بالمسؤولية قادنا إلى “الأولى”

أبرز المواد
برنامج “ندلب” يوقع مذكرتي شراكة مع جامعتي الملك فيصل وجدة لتأهيل الكفاءات الوطنية

برنامج “ندلب” يوقع مذكرتي شراكة مع جامعتي الملك فيصل وجدة لتأهيل الكفاءات الوطنية

أبرز المواد

مستشفى الملك عبدالعزيز بالأحساء ينفذ فرضية وقوع حادث حريق وانسكاب مادة كيميائية

مستشفى الملك عبدالعزيز بالأحساء ينفذ فرضية وقوع حادث حريق وانسكاب مادة كيميائية
http://almnatiq.net/?p=971427
المناطق - فتحيه عبدالله:

أقام قسم السلامة وإدارة مكافحة الحريق في مستشفى الملك عبدالعزيز التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالأحساء، فرضية انسكاب إحدى المواد الكيميائية الخطرة عالية السمية في أحد أقسام إدارة الصيدلية في المستشفى، ضمن برامج وفعاليات التدريب الذي يقوم بها المستشفى وبشكل دوري.

وأشار المدير الإقليمي التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالقطاع الشرقي الدكتور أحمد العرفج إلى أن هذه الفرضيات تعكس مدى استعداد الموظفين لمواجهة مثل هذه الحوادث، لذا يجري تنفيذ تدريبات عدة للوصول إلى مستوى السلامة المطلوب.

وقال العرفج: “نتطلع إلى أن يصل الموظفين إلى الجاهزية العالية في مواجهة الحوادث بمختلف مستوياتها، والتدريبات التي نقوم بها تتم وبشكل سري ومفاجئ، وتتشكل لجان تقييم ومراقبة للتأكد من قياس الجاهزية، ويتمتع موظفينا بمهارة عالية في التعامل مع الأخطار والحوادث، وهذا يرجع للتدريب المكثف والدوري على مدار العام”.

وبين أنه جرى تنفيذ السيناريو المعد للفرضية بعد دراسته وبشكل دقيق للخروج بالنتائج المطلوبة، وبدأ بعد أن تسبب أحد موظفي الصيدلية الداخلية بوقوع حادث الانسكاب بعد ارتطامه وبشكل غير مقصود بزميله الذي كان ينقل مادة كيميائية خطيرة عالية السمية، ليصاب ثلاثة موظفين أحدهم في الوجه وآخر في القدم، وثالثهم بحالة اختناق، ليتم التبليغ وبشكل فوري عن الحادثة والإعلان عنها لتصل إدارة مكافحة الحريق وتتعامل مع الحادثة لنقل المصابين إلى قسم الطوارئ.

وتعامل موظفي الصيدلية مع الحادثة باتباع إجراءات السلامة المطلوبة قبل وصول فرق المكافحة، وأدت الحادثة بحسب السيناريو المعد، إلى تضرر أحد الأجهزة واندلاع الحريق فيه، ليكون أمام فرق مكافحة الحريق حادثتين أحدهما الإصابة بمواد سامة، والأخرى اندلاع حريق، لتصل الفرق على وجه السرعة وفي وقت قياسي لتقوم بإخراج المصابين ونقلهم إلى قسم الطوارئ، وتطويق المواد المنسكبة ومحاصرة الحريق واخماده في وقت قياسي.

وأعد أفراد إدارة مكافحة الحريق فور وصولهم، خيمة التعقيم والإجراءات الأخرى المتبعة، وقام رجال الإطفاء بإخلاء المكان من الموظفين وتمت إجراءات التعقيم والتأكد من عدم وجود أي انسكاب آخر، أو مواد خطرة متبقية.

وأكد الدكتور احمد العرفج حرص إدارة السلامة وإدارة مكافحة الحريق على إقامة مثل هذه الفرضيات وبشكل دوري، لرفع مستوى الاستعداد التام في حال وقعت مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

روابط ذات صلة

“الشؤون الإسلامية”: جمع صلاة التروايح والقيام وألا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء

“الشؤون الإسلامية”: جمع صلاة التروايح والقيام وألا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء
رئيس وأعضاء نادي بيشة: الشعور بالمسؤولية قادنا إلى “الأولى”

رئيس وأعضاء نادي بيشة: الشعور بالمسؤولية قادنا إلى “الأولى”
برنامج “ندلب” يوقع مذكرتي شراكة مع جامعتي الملك فيصل وجدة لتأهيل الكفاءات الوطنية

برنامج “ندلب” يوقع مذكرتي شراكة مع جامعتي الملك فيصل وجدة لتأهيل الكفاءات الوطنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*