مستشفى الملك عبدالعزيز بالأحساء ينفذ فرضية وقوع حادث حريق وانسكاب مادة كيميائية

المناطق - فتحيه عبدالله:

أقام قسم السلامة وإدارة مكافحة الحريق في مستشفى الملك عبدالعزيز التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالأحساء، فرضية انسكاب إحدى المواد الكيميائية الخطرة عالية السمية في أحد أقسام إدارة الصيدلية في المستشفى، ضمن برامج وفعاليات التدريب الذي يقوم بها المستشفى وبشكل دوري.

وأشار المدير الإقليمي التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالقطاع الشرقي الدكتور أحمد العرفج إلى أن هذه الفرضيات تعكس مدى استعداد الموظفين لمواجهة مثل هذه الحوادث، لذا يجري تنفيذ تدريبات عدة للوصول إلى مستوى السلامة المطلوب.

وقال العرفج: “نتطلع إلى أن يصل الموظفين إلى الجاهزية العالية في مواجهة الحوادث بمختلف مستوياتها، والتدريبات التي نقوم بها تتم وبشكل سري ومفاجئ، وتتشكل لجان تقييم ومراقبة للتأكد من قياس الجاهزية، ويتمتع موظفينا بمهارة عالية في التعامل مع الأخطار والحوادث، وهذا يرجع للتدريب المكثف والدوري على مدار العام”.

وبين أنه جرى تنفيذ السيناريو المعد للفرضية بعد دراسته وبشكل دقيق للخروج بالنتائج المطلوبة، وبدأ بعد أن تسبب أحد موظفي الصيدلية الداخلية بوقوع حادث الانسكاب بعد ارتطامه وبشكل غير مقصود بزميله الذي كان ينقل مادة كيميائية خطيرة عالية السمية، ليصاب ثلاثة موظفين أحدهم في الوجه وآخر في القدم، وثالثهم بحالة اختناق، ليتم التبليغ وبشكل فوري عن الحادثة والإعلان عنها لتصل إدارة مكافحة الحريق وتتعامل مع الحادثة لنقل المصابين إلى قسم الطوارئ.

وتعامل موظفي الصيدلية مع الحادثة باتباع إجراءات السلامة المطلوبة قبل وصول فرق المكافحة، وأدت الحادثة بحسب السيناريو المعد، إلى تضرر أحد الأجهزة واندلاع الحريق فيه، ليكون أمام فرق مكافحة الحريق حادثتين أحدهما الإصابة بمواد سامة، والأخرى اندلاع حريق، لتصل الفرق على وجه السرعة وفي وقت قياسي لتقوم بإخراج المصابين ونقلهم إلى قسم الطوارئ، وتطويق المواد المنسكبة ومحاصرة الحريق واخماده في وقت قياسي.

وأعد أفراد إدارة مكافحة الحريق فور وصولهم، خيمة التعقيم والإجراءات الأخرى المتبعة، وقام رجال الإطفاء بإخلاء المكان من الموظفين وتمت إجراءات التعقيم والتأكد من عدم وجود أي انسكاب آخر، أو مواد خطرة متبقية.

وأكد الدكتور احمد العرفج حرص إدارة السلامة وإدارة مكافحة الحريق على إقامة مثل هذه الفرضيات وبشكل دوري، لرفع مستوى الاستعداد التام في حال وقعت مثل هذه الحوادث مستقبلاً.